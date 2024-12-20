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Tesla отзывает почти 700 тысяч машин - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Tesla отзывает почти 700 тысяч машин
Tesla отзывает почти 700 тысяч машин - 20.12.2024, ПРАЙМ
Tesla отзывает почти 700 тысяч машин
Производитель электромобилей Tesla отзывает почти 700 тысяч машин из-за неисправности сигнала контроля давления в шинах, следует из пресс-релиза Национального... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:59+0300
2024-12-20T15:59+0300
экономика
сша
tesla
авто
автомобильные шины
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Производитель электромобилей Tesla отзывает почти 700 тысяч машин из-за неисправности сигнала контроля давления в шинах, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, Model 3 2017-2025 годов и Model Y 2020-2025 годов. Предупреждающая лампа системы контроля давления в шинах может не гореть... не предупреждая водителя о низком давлении в шинах", - говорится в сообщении. Указывается, что всего компания отзывает 694 304 электромобиля. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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сша, tesla, авто, автомобильные шины
Экономика, США, Tesla, Авто, автомобильные шины
15:59 20.12.2024
 
Tesla отзывает почти 700 тысяч машин

NHTSA: Tesla отзывает 700 тысяч машин из-за проблем с контролем давления в шинах

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобильный салон Moscow Tesla Club
Автомобильный салон Moscow Tesla Club - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Производитель электромобилей Tesla отзывает почти 700 тысяч машин из-за неисправности сигнала контроля давления в шинах, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, Model 3 2017-2025 годов и Model Y 2020-2025 годов. Предупреждающая лампа системы контроля давления в шинах может не гореть... не предупреждая водителя о низком давлении в шинах", - говорится в сообщении.
Указывается, что всего компания отзывает 694 304 электромобиля.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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