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Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами
Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами - 20.12.2024, ПРАЙМ
Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами
После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин, если Европа не восполнит свой "огромный дефицит" в отношениях с США... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:42+0300
2024-12-20T09:42+0300
энергетика
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дональд трамп
нефть
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин, если Европа не восполнит свой "огромный дефицит" в отношениях с США путем закупки нефти и газа. Об этом он написал в социальной сети Truth Social."Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!", - отметил политик.Ранее СМИ сообщали, что в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.В конце 2022 года возникли новые торговые напряженности между США и их европейскими партнерами после принятия закона о противодействии инфляции в США, который Евросоюз счел недобросовестной конкуренцией. В ответ на это Европейский Союз также ввел пошлины на определенные американские товары.
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сша, ес, дональд трамп, нефть
Энергетика, США, ЕС, Дональд Трамп, Нефть
09:42 20.12.2024
 
Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами

Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если он не восполнит дефицит за счет закупок нефти

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин, если Европа не восполнит свой "огромный дефицит" в отношениях с США путем закупки нефти и газа. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!", - отметил политик.
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.
В конце 2022 года возникли новые торговые напряженности между США и их европейскими партнерами после принятия закона о противодействии инфляции в США, который Евросоюз счел недобросовестной конкуренцией. В ответ на это Европейский Союз также ввел пошлины на определенные американские товары.
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ЭнергетикаСШАЕСДональд ТрампНефть
 
 
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