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Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами

Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами - 20.12.2024, ПРАЙМ

Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами

После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин, если Европа не восполнит свой "огромный дефицит" в отношениях с США... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T09:42+0300

2024-12-20T09:42+0300

2024-12-20T09:42+0300

энергетика

сша

ес

дональд трамп

нефть

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин, если Европа не восполнит свой "огромный дефицит" в отношениях с США путем закупки нефти и газа. Об этом он написал в социальной сети Truth Social."Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!", - отметил политик.Ранее СМИ сообщали, что в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.В конце 2022 года возникли новые торговые напряженности между США и их европейскими партнерами после принятия закона о противодействии инфляции в США, который Евросоюз счел недобросовестной конкуренцией. В ответ на это Европейский Союз также ввел пошлины на определенные американские товары.

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сша, ес, дональд трамп, нефть