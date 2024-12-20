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ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области - 20.12.2024, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области - 20.12.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области
Вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:12+0300
2024-12-20T11:12+0300
спецоперация на украине
россия
удар
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны."В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", - отмечается в заявлении ведомства.Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию на территории Ростовской области. ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.В Минобороны России в свою очередь подчеркнули, что все цели ответного удара были успешно достигнуты.
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россия, удар
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, удар
11:12 20.12.2024
 
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области

МО: ВС России нанесли удар в ответ на обстрел предприятия "Комбинат Каменский"

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.
"В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", - отмечается в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию на территории Ростовской области. ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
В Минобороны России в свою очередь подчеркнули, что все цели ответного удара были успешно достигнуты.
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