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ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области

ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области - 20.12.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области

Вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T11:12+0300

2024-12-20T11:12+0300

2024-12-20T11:12+0300

спецоперация на украине

россия

удар

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны."В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", - отмечается в заявлении ведомства.Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию на территории Ростовской области. ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.В Минобороны России в свою очередь подчеркнули, что все цели ответного удара были успешно достигнуты.

https://1prime.ru/20241219/peregovory-853706045.html

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россия, удар