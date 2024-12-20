https://1prime.ru/20241220/udar-853735377.html
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области - 20.12.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области
Вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:12+0300
2024-12-20T11:12+0300
2024-12-20T11:12+0300
спецоперация на украине
россия
удар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852030208_0:26:1399:812_1920x0_80_0_0_07d0efba283940a6e455b65694274db6.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны."В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", - отмечается в заявлении ведомства.Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию на территории Ростовской области. ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.В Минобороны России в свою очередь подчеркнули, что все цели ответного удара были успешно достигнуты.
https://1prime.ru/20241219/peregovory-853706045.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852030208_141:0:1256:836_1920x0_80_0_0_4c1ffb053e23232a9107cf949fe978cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, удар
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, удар
ВС России нанесли удар возмездия в ответ на обстрел Ростовской области
МО: ВС России нанесли удар в ответ на обстрел предприятия "Комбинат Каменский"
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.
"В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", - отмечается в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию на территории Ростовской области. ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
В Минобороны России в свою очередь подчеркнули, что все цели ответного удара были успешно достигнуты.
Путин заявил о готовности России к переговорам и компромиссу с Украиной