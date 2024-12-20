https://1prime.ru/20241220/udar-853742232.html

Подполье: при ударе возмездия погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ

Подполье: при ударе возмездия погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ - 20.12.2024, ПРАЙМ

Подполье: при ударе возмездия погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ

В результате удара возмездия ВС России по пункту управления СБУ в Киеве погибли несколько высокопоставленных сотрудников Вооруженных сил Украины. Об этом... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:06+0300

2024-12-20T14:06+0300

2024-12-20T14:06+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В результате удара возмездия ВС России по пункту управления СБУ в Киеве погибли несколько высокопоставленных сотрудников Вооруженных сил Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет по управлению СБУ... По слухам погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Так же говорят, о гибели трех высоких чинов из ТЦК (военкоматов – ред.)", - отметил собеседник агентства.По словам Лебедева, после того, как российская сторона нанесла удар возмездия, СБУ организовала выборочные проверки в городе.Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию на территории Ростовской области. ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.Российская сторона в свою очередь нанесла групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

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