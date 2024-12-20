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Подполье: при ударе возмездия погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Подполье: при ударе возмездия погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ
Подполье: при ударе возмездия погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Подполье: при ударе возмездия погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ
В результате удара возмездия ВС России по пункту управления СБУ в Киеве погибли несколько высокопоставленных сотрудников Вооруженных сил Украины. Об этом... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:06+0300
2024-12-20T14:06+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В результате удара возмездия ВС России по пункту управления СБУ в Киеве погибли несколько высокопоставленных сотрудников Вооруженных сил Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет по управлению СБУ... По слухам погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Так же говорят, о гибели трех высоких чинов из ТЦК (военкоматов – ред.)", - отметил собеседник агентства.По словам Лебедева, после того, как российская сторона нанесла удар возмездия, СБУ организовала выборочные проверки в городе.Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию на территории Ростовской области. ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.Российская сторона в свою очередь нанесла групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области.
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россия, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, ВСУ
14:06 20.12.2024
 
Подполье: при ударе возмездия погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ

Лебедев: при ударе ВС России по СБУ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В результате удара возмездия ВС России по пункту управления СБУ в Киеве погибли несколько высокопоставленных сотрудников Вооруженных сил Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет по управлению СБУ... По слухам погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Так же говорят, о гибели трех высоких чинов из ТЦК (военкоматов – ред.)", - отметил собеседник агентства.
По словам Лебедева, после того, как российская сторона нанесла удар возмездия, СБУ организовала выборочные проверки в городе.
Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию на территории Ростовской области. ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
Российская сторона в свою очередь нанесла групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области.
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11:12
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВС РФВСУ
 
 
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