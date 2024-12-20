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Volkswagen пообещал не сокращать производство и работников
Volkswagen пообещал не сокращать производство и работников - 20.12.2024, ПРАЙМ
Volkswagen пообещал не сокращать производство и работников
Крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с концерном Volkswagen, по итогам которых автогигант пообещал не сокращать... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T21:19+0300
2024-12-20T21:19+0300
2024-12-20T21:20+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с концерном Volkswagen, по итогам которых автогигант пообещал не сокращать производство, сотрудников и зарплаты. "Наконец-то: в Volkswagen больше не обсуждаются массовые увольнения, закрытие заводов и нападки на ежемесячную заработную плату. Производственный совет и IG Metall предотвратили ужасный сценарий, инициированный советом директоров в сентябре, с его историческими нарушениями табу. Конфликт был урегулирован незадолго до Рождества в ходе пятидневного марафона переговоров в Ганновере. Суть соглашения: все предприятия в Германии по-прежнему имеют перспективу и будет сокращение выплат, которое не коснется ежемесячных зарплат. Кроме того, применяются новые гарантии занятости. Их нельзя отменить (!) до конца 2030 года", - говорится в заявлении профсоюза. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию был связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
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германия, volkswagen, ig metall, авто
ГЕРМАНИЯ, Volkswagen, IG Metall, Экономика, Авто
Volkswagen пообещал не сокращать производство и работников
IG Metall: Volkswagen не будет сокращать производство, сотрудников и зарплаты
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с концерном Volkswagen, по итогам которых автогигант пообещал не сокращать производство, сотрудников и зарплаты.
"Наконец-то: в Volkswagen больше не обсуждаются массовые увольнения, закрытие заводов и нападки на ежемесячную заработную плату. Производственный совет и IG Metall предотвратили ужасный сценарий, инициированный советом директоров в сентябре, с его историческими нарушениями табу. Конфликт был урегулирован незадолго до Рождества в ходе пятидневного марафона переговоров в Ганновере. Суть соглашения: все предприятия в Германии по-прежнему имеют перспективу и будет сокращение выплат, которое не коснется ежемесячных зарплат. Кроме того, применяются новые гарантии занятости. Их нельзя отменить (!) до конца 2030 года", - говорится в заявлении профсоюза.
Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию был связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
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