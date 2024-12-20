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Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях - 20.12.2024, ПРАЙМ
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях
Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил, что сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года, несмотря на то, что ранее профсоюз IG Metall заявлял, что достигнутое... | 20.12.2024, ПРАЙМ
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экономика
авто
германия
volkswagen
сокращение персонала
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил, что сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года, несмотря на то, что ранее профсоюз IG Metall заявлял, что достигнутое соглашение подразумевает отсутствие увольнений."Соглашение подразумевает социально приемлемое сокращение 35 тысяч рабочих мест на предприятиях Volkswagen в Германии к 2030 году", - говорится в релизе автоконцерна.Ранее IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с концерном Volkswagen, по итогам которых автогигант пообещал не сокращать производство, сотрудников и зарплаты.Согласно сообщениям некоторых СМИ, концерн действительно не будет увольнять сотрудников, но не будет нанимать новых вместо тех, кто будет уходить на пенсию или увольняться.
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авто, германия, volkswagen, сокращение персонала
Экономика, Авто, ГЕРМАНИЯ, Volkswagen, сокращение персонала
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях
Volkswagen: автоконцерн сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил, что сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года, несмотря на то, что ранее профсоюз IG Metall заявлял, что достигнутое соглашение подразумевает отсутствие увольнений.
"Соглашение подразумевает социально приемлемое сокращение 35 тысяч рабочих мест на предприятиях Volkswagen в Германии к 2030 году", - говорится в релизе автоконцерна.
Ранее IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с концерном Volkswagen, по итогам которых автогигант пообещал не сокращать производство, сотрудников и зарплаты.
Согласно сообщениям некоторых СМИ, концерн действительно не будет увольнять сотрудников, но не будет нанимать новых вместо тех, кто будет уходить на пенсию или увольняться.
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