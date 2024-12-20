Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/volkswagen-853761456.html
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях - 20.12.2024, ПРАЙМ
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях
Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил, что сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года, несмотря на то, что ранее профсоюз IG Metall заявлял, что достигнутое... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T22:15+0300
2024-12-20T22:26+0300
экономика
авто
германия
volkswagen
сокращение персонала
https://cdnn.1prime.ru/img/82159/24/821592416_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_3253e9605316c1636846568000dfa55d.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил, что сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года, несмотря на то, что ранее профсоюз IG Metall заявлял, что достигнутое соглашение подразумевает отсутствие увольнений."Соглашение подразумевает социально приемлемое сокращение 35 тысяч рабочих мест на предприятиях Volkswagen в Германии к 2030 году", - говорится в релизе автоконцерна.Ранее IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с концерном Volkswagen, по итогам которых автогигант пообещал не сокращать производство, сотрудников и зарплаты.Согласно сообщениям некоторых СМИ, концерн действительно не будет увольнять сотрудников, но не будет нанимать новых вместо тех, кто будет уходить на пенсию или увольняться.
https://1prime.ru/20241220/inomarki-853735233.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82159/24/821592416_154:0:1846:1269_1920x0_80_0_0_4a4cc984b1a7705377b500b133255040.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, германия, volkswagen, сокращение персонала
Экономика, Авто, ГЕРМАНИЯ, Volkswagen, сокращение персонала
22:15 20.12.2024 (обновлено: 22:26 20.12.2024)
 
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях

Volkswagen: автоконцерн сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года

© AFP / Odd AndersenЗавод по сборке автомобилей "Фольксваген", Германия
Завод по сборке автомобилей Фольксваген, Германия - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© AFP / Odd Andersen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил, что сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года, несмотря на то, что ранее профсоюз IG Metall заявлял, что достигнутое соглашение подразумевает отсутствие увольнений.
"Соглашение подразумевает социально приемлемое сокращение 35 тысяч рабочих мест на предприятиях Volkswagen в Германии к 2030 году", - говорится в релизе автоконцерна.
Ранее IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с концерном Volkswagen, по итогам которых автогигант пообещал не сокращать производство, сотрудников и зарплаты.
Согласно сообщениям некоторых СМИ, концерн действительно не будет увольнять сотрудников, но не будет нанимать новых вместо тех, кто будет уходить на пенсию или увольняться.
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Названы восемь самых доступных немецких моделей авто в России
11:12
 
ЭкономикаАвтоГЕРМАНИЯVolkswagenсокращение персонала
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала