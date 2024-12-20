https://1prime.ru/20241220/voyska-853741726.html
Не под флагом НАТО. В ЕС думают, как разместить войска на Украине
Не под флагом НАТО. В ЕС думают, как разместить войска на Украине - 20.12.2024, ПРАЙМ
Не под флагом НАТО. В ЕС думают, как разместить войска на Украине
Европейские союзники обсуждают отправку войск на Украину в случае мирного соглашения с Россией — эта идея обсуждается в контексте соглашения о прекращении огня, | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:46+0300
2024-12-20T13:46+0300
2024-12-20T13:46+0300
спецоперация на украине
украина
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европейские союзники обсуждают отправку войск на Украину в случае мирного соглашения с Россией — эта идея обсуждается в контексте соглашения о прекращении огня, пишет американское издание The Washington Post.Издание напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп проявил интерес к предложению, но остается неясным, поддержит ли новая администрация такое соглашение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем европейские лидеры готовы рассмотреть возможность развертывания войск, но не под флагом НАТО. Такое развертывание рассматривается как гарантия безопасности Украине, и это соответствует требованиям Трампа о необходимости усиления обороны Европы.Обсуждения этой идеи находятся на ранней стадии из-за отдаленности мирной перспективы и достижений России на поле боя. При этом неясно, какие именно страны и какое количество войск примут участие в развертывании.НАТО не может собрать силы под своим флагом из-за необходимости достижения консенсуса. По словам аналитиков и официальных лиц, для создания значительных сил потребовались бы десятки тысяч военнослужащих. По мнению европейских официальных лиц, США могут оказать этому процессу решающую политическую и материально-техническую поддержку.Владимир Зеленский приветствует предложение, но требует четкого пути в НАТО. Со своей стороны, Россия требует отказа Украины от вступления в альянс и территориальных уступок.Как отмечает издание, переговоры могут быть сложными из-за позиции России и ситуации на поле боя. При этом пока рано говорить о конкретных решениях, но важно разработать устойчивый механизм, указывает автор. "Если переговоры когда-нибудь состоятся, решающим фактором станет ситуация на поле боя", — говорится в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241220/soldaty-853737684.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, ЕС
Не под флагом НАТО. В ЕС думают, как разместить войска на Украине
WP: в Евросоюзе отказываются вводить войска на Украину под флагом НАТО
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ.
Европейские союзники обсуждают отправку войск на Украину в случае мирного соглашения с Россией — эта идея обсуждается в контексте соглашения о прекращении огня, пишет американское издание The Washington Post
.
Издание напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп проявил интерес к предложению, но остается неясным, поддержит ли новая администрация такое соглашение.
Тем временем европейские лидеры готовы рассмотреть возможность развертывания войск, но не под флагом НАТО. Такое развертывание рассматривается как гарантия безопасности Украине, и это соответствует требованиям Трампа о необходимости усиления обороны Европы.
Без цели и мандата. Европа размышляет над отправкой солдат на Украину
Обсуждения этой идеи находятся на ранней стадии из-за отдаленности мирной перспективы и достижений России на поле боя. При этом неясно, какие именно страны и какое количество войск примут участие в развертывании.
НАТО не может собрать силы под своим флагом из-за необходимости достижения консенсуса. По словам аналитиков и официальных лиц, для создания значительных сил потребовались бы десятки тысяч военнослужащих. По мнению европейских официальных лиц, США могут оказать этому процессу решающую политическую и материально-техническую поддержку.
Владимир Зеленский приветствует предложение, но требует четкого пути в НАТО. Со своей стороны, Россия требует отказа Украины от вступления в альянс и территориальных уступок.
Как отмечает издание, переговоры могут быть сложными из-за позиции России и ситуации на поле боя. При этом пока рано говорить о конкретных решениях, но важно разработать устойчивый механизм, указывает автор. "Если переговоры когда-нибудь состоятся, решающим фактором станет ситуация на поле боя", — говорится в статье.