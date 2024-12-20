https://1prime.ru/20241220/voyska-853741726.html

Не под флагом НАТО. В ЕС думают, как разместить войска на Украине

Не под флагом НАТО. В ЕС думают, как разместить войска на Украине - 20.12.2024, ПРАЙМ

Не под флагом НАТО. В ЕС думают, как разместить войска на Украине

Европейские союзники обсуждают отправку войск на Украину в случае мирного соглашения с Россией — эта идея обсуждается в контексте соглашения о прекращении огня, | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:46+0300

2024-12-20T13:46+0300

2024-12-20T13:46+0300

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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европейские союзники обсуждают отправку войск на Украину в случае мирного соглашения с Россией — эта идея обсуждается в контексте соглашения о прекращении огня, пишет американское издание The Washington Post.Издание напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп проявил интерес к предложению, но остается неясным, поддержит ли новая администрация такое соглашение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем европейские лидеры готовы рассмотреть возможность развертывания войск, но не под флагом НАТО. Такое развертывание рассматривается как гарантия безопасности Украине, и это соответствует требованиям Трампа о необходимости усиления обороны Европы.Обсуждения этой идеи находятся на ранней стадии из-за отдаленности мирной перспективы и достижений России на поле боя. При этом неясно, какие именно страны и какое количество войск примут участие в развертывании.НАТО не может собрать силы под своим флагом из-за необходимости достижения консенсуса. По словам аналитиков и официальных лиц, для создания значительных сил потребовались бы десятки тысяч военнослужащих. По мнению европейских официальных лиц, США могут оказать этому процессу решающую политическую и материально-техническую поддержку.Владимир Зеленский приветствует предложение, но требует четкого пути в НАТО. Со своей стороны, Россия требует отказа Украины от вступления в альянс и территориальных уступок.Как отмечает издание, переговоры могут быть сложными из-за позиции России и ситуации на поле боя. При этом пока рано говорить о конкретных решениях, но важно разработать устойчивый механизм, указывает автор. "Если переговоры когда-нибудь состоятся, решающим фактором станет ситуация на поле боя", — говорится в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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