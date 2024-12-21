https://1prime.ru/20241221/aurus-senat-853773094.html

В России сильно выросли цены на Aurus Senat

В России сильно выросли цены на Aurus Senat - 21.12.2024, ПРАЙМ

В России сильно выросли цены на Aurus Senat

В России резко выросли цены на Aurus Senat и новых автомобилей в наличии нет, сообщило издание Motor.ru. | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T23:20+0300

2024-12-21T23:20+0300

2024-12-21T23:20+0300

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В России резко выросли цены на Aurus Senat и новых автомобилей в наличии нет, сообщило издание Motor.ru.Отмечается, что согласно обновленным данным на классифайдах о реализации седанов текущего года выпуска, за 10 месяцев начальная стоимость увеличилась с 41 млн рублей до 47,5 млн рублей, что составляет примерно 16%. Вместе с тем сейчас нет в наличии машин без пробега и их нужно заказывать. По данным издания, для заказа доступна любая версия Aurus Senat: за 47,5 млн рублей — в начальной комплектации, за 50 млн рублей — в двухцветном исполнении, за 92 млн рублей — бронированный вариант. При этом сроки выполнения заказа не уточняются.Motor.ru также выяснило, что в Москве и Санкт-Петербурге в настоящее время доступны седаны Aurus Senat, выпущенные в 2021-2023 годах и имеющие пробег от 6,5 тыс до 94,3 тыс километров.

https://1prime.ru/20241220/volkswagen-853761456.html

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россия, авто, спрос на легковые авто, aurus