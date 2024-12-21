https://1prime.ru/20241221/aurus-senat-853773094.html
В России сильно выросли цены на Aurus Senat
В России сильно выросли цены на Aurus Senat - 21.12.2024, ПРАЙМ
В России сильно выросли цены на Aurus Senat
В России резко выросли цены на Aurus Senat и новых автомобилей в наличии нет, сообщило издание Motor.ru. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T23:20+0300
2024-12-21T23:20+0300
2024-12-21T23:20+0300
экономика
россия
авто
спрос на легковые авто
aurus
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/22/842042210_0:104:3211:1910_1920x0_80_0_0_f16e6553db1995809798bea25dbf088d.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В России резко выросли цены на Aurus Senat и новых автомобилей в наличии нет, сообщило издание Motor.ru.Отмечается, что согласно обновленным данным на классифайдах о реализации седанов текущего года выпуска, за 10 месяцев начальная стоимость увеличилась с 41 млн рублей до 47,5 млн рублей, что составляет примерно 16%. Вместе с тем сейчас нет в наличии машин без пробега и их нужно заказывать. По данным издания, для заказа доступна любая версия Aurus Senat: за 47,5 млн рублей — в начальной комплектации, за 50 млн рублей — в двухцветном исполнении, за 92 млн рублей — бронированный вариант. При этом сроки выполнения заказа не уточняются.Motor.ru также выяснило, что в Москве и Санкт-Петербурге в настоящее время доступны седаны Aurus Senat, выпущенные в 2021-2023 годах и имеющие пробег от 6,5 тыс до 94,3 тыс километров.
https://1prime.ru/20241220/volkswagen-853761456.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/22/842042210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e85290b300c2fdfbc2790eaf372bf1d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, спрос на легковые авто, aurus
Экономика, РОССИЯ, Авто, спрос на легковые авто, Aurus
В России сильно выросли цены на Aurus Senat
Motor.ru: в России сильно подорожал Aurus Senat и новых машин в наличии нет
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ.
В России резко выросли цены на Aurus Senat и новых автомобилей в наличии нет, сообщило издание Motor.ru
.
Отмечается, что согласно обновленным данным на классифайдах о реализации седанов текущего года выпуска, за 10 месяцев начальная стоимость увеличилась с 41 млн рублей до 47,5 млн рублей, что составляет примерно 16%. Вместе с тем сейчас нет в наличии машин без пробега и их нужно заказывать.
По данным издания, для заказа доступна любая версия Aurus Senat: за 47,5 млн рублей — в начальной комплектации, за 50 млн рублей — в двухцветном исполнении, за 92 млн рублей — бронированный вариант. При этом сроки выполнения заказа не уточняются.
Motor.ru также выяснило, что в Москве и Санкт-Петербурге в настоящее время доступны седаны Aurus Senat, выпущенные в 2021-2023 годах и имеющие пробег от 6,5 тыс до 94,3 тыс километров.
Volkswagen, вопреки сообщению профсоюза IG Metall, заявил сокращениях