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В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров

В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров - 21.12.2024, ПРАЙМ

В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T09:00+0300

2024-12-21T09:00+0300

2024-12-21T09:00+0300

авто

эксклюзив

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что осенью 2024 года количество объявлений о продаже таких автомобилей было на 23,4% больше, чем осенью прошлого года, а интерес к ним на платформе вырос на 10,1%.По данным Авито Авто, осенью 2024 лидером по спросу в этом сегменте среди марок стала Toyota: ее доля составила 12,6%. Также в число лидеров вошли Kia (9,74%), Mercedes-Benz (8,08%), BMW (8,06%) и Hyundai (7,78%).Первые три места по доле в спросе среди моделей достались автомобилям бренда Toyota. На первой строке – Camry с 3,73%, на второй – RAV4 с 2,26%, а на третьем – Land Cruiser с 1,92%. Далее идет единственный в пятерке представитель другой марки – Kia Sportage, который делит четвертое и пятое место с еще одной Toyota – Land Cruiser Prado (по 1,83%).По количеству объявлений осенью 2024 года лидировала также Toyota Camry: ее доля составила 2,18% от предложения. На втором месте – Kia Sportage с долей 2,11%, а на третьем – Hyundai Creta (1,94%). Наиболее заметную динамику год к году показало предложение на Toyota RAV4: оно выросло на 43,7% по сравнению с осенью прошлого года."Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, и мы видим большие перспективы этого канала продаж. Результаты нашего опроса, проведенного в этом году, показали, что порядка 60% респондентов готовы купить авто с пробегом у дилера при наличии желаемых условий: уверенность в хорошем состоянии автомобиля, юридическая чистота сделки и другие. Поэтому Авито Авто активно развивает инструменты и сервисы на платформе, обеспечивающие эти условия. Например, в запущенном нами сервисе Селект покупателям предлагаются автомобили от проверенных дилеров, а также помощь эксперта в процессе осмотра авто, совершения сделки и отчет Автотеки", – комментирует Антон Воронов, директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, эксклюзив