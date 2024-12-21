Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров - 21.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241221/avto-853752102.html
В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров
В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров - 21.12.2024, ПРАЙМ
В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T09:00+0300
2024-12-21T09:00+0300
авто
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что осенью 2024 года количество объявлений о продаже таких автомобилей было на 23,4% больше, чем осенью прошлого года, а интерес к ним на платформе вырос на 10,1%.По данным Авито Авто, осенью 2024 лидером по спросу в этом сегменте среди марок стала Toyota: ее доля составила 12,6%. Также в число лидеров вошли Kia (9,74%), Mercedes-Benz (8,08%), BMW (8,06%) и Hyundai (7,78%).Первые три места по доле в спросе среди моделей достались автомобилям бренда Toyota. На первой строке – Camry с 3,73%, на второй – RAV4 с 2,26%, а на третьем – Land Cruiser с 1,92%. Далее идет единственный в пятерке представитель другой марки – Kia Sportage, который делит четвертое и пятое место с еще одной Toyota – Land Cruiser Prado (по 1,83%).По количеству объявлений осенью 2024 года лидировала также Toyota Camry: ее доля составила 2,18% от предложения. На втором месте – Kia Sportage с долей 2,11%, а на третьем – Hyundai Creta (1,94%). Наиболее заметную динамику год к году показало предложение на Toyota RAV4: оно выросло на 43,7% по сравнению с осенью прошлого года."Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, и мы видим большие перспективы этого канала продаж. Результаты нашего опроса, проведенного в этом году, показали, что порядка 60% респондентов готовы купить авто с пробегом у дилера при наличии желаемых условий: уверенность в хорошем состоянии автомобиля, юридическая чистота сделки и другие. Поэтому Авито Авто активно развивает инструменты и сервисы на платформе, обеспечивающие эти условия. Например, в запущенном нами сервисе Селект покупателям предлагаются автомобили от проверенных дилеров, а также помощь эксперта в процессе осмотра авто, совершения сделки и отчет Автотеки", – комментирует Антон Воронов, директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, эксклюзив
Авто, Эксклюзив
09:00 21.12.2024
 
В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров

Авито авто: предложение на авто с пробегом от дилеров выросло почти на четверть

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что осенью 2024 года количество объявлений о продаже таких автомобилей было на 23,4% больше, чем осенью прошлого года, а интерес к ним на платформе вырос на 10,1%.
По данным Авито Авто, осенью 2024 лидером по спросу в этом сегменте среди марок стала Toyota: ее доля составила 12,6%. Также в число лидеров вошли Kia (9,74%), Mercedes-Benz (8,08%), BMW (8,06%) и Hyundai (7,78%).
Первые три места по доле в спросе среди моделей достались автомобилям бренда Toyota. На первой строке – Camry с 3,73%, на второй – RAV4 с 2,26%, а на третьем – Land Cruiser с 1,92%. Далее идет единственный в пятерке представитель другой марки – Kia Sportage, который делит четвертое и пятое место с еще одной Toyota – Land Cruiser Prado (по 1,83%).
По количеству объявлений осенью 2024 года лидировала также Toyota Camry: ее доля составила 2,18% от предложения. На втором месте – Kia Sportage с долей 2,11%, а на третьем – Hyundai Creta (1,94%). Наиболее заметную динамику год к году показало предложение на Toyota RAV4: оно выросло на 43,7% по сравнению с осенью прошлого года.
"Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, и мы видим большие перспективы этого канала продаж. Результаты нашего опроса, проведенного в этом году, показали, что порядка 60% респондентов готовы купить авто с пробегом у дилера при наличии желаемых условий: уверенность в хорошем состоянии автомобиля, юридическая чистота сделки и другие. Поэтому Авито Авто активно развивает инструменты и сервисы на платформе, обеспечивающие эти условия. Например, в запущенном нами сервисе Селект покупателям предлагаются автомобили от проверенных дилеров, а также помощь эксперта в процессе осмотра авто, совершения сделки и отчет Автотеки", – комментирует Антон Воронов, директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто.
Топ-10 дилерских авто по доле в спросе Россия, сентябрь-ноябрь 2024 год

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена1, руб.

Toyota

Camry

3,73%

2 700 000

Toyota

RAV4

2,26%

2 629 000

Toyota

Land Cruiser

1,92%

5 548 000

Kia

Sportage

1,83%

2 200 000

Toyota

Land Cruiser Prado

1,83%

3 950 000

Hyundai

Creta

1,69%

1 830 000

Mazda

CX-5

1,55%

2 299 000

BMW

X5

1,44%

7 060 000

Volkswagen

Tiguan

1,44%

2 549 000

Mercedes-Benz

E-класс

1,41%

3 750 000

 
АвтоЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала