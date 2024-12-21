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В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров
В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров - 21.12.2024, ПРАЙМ
В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T09:00+0300
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что осенью 2024 года количество объявлений о продаже таких автомобилей было на 23,4% больше, чем осенью прошлого года, а интерес к ним на платформе вырос на 10,1%.По данным Авито Авто, осенью 2024 лидером по спросу в этом сегменте среди марок стала Toyota: ее доля составила 12,6%. Также в число лидеров вошли Kia (9,74%), Mercedes-Benz (8,08%), BMW (8,06%) и Hyundai (7,78%).Первые три места по доле в спросе среди моделей достались автомобилям бренда Toyota. На первой строке – Camry с 3,73%, на второй – RAV4 с 2,26%, а на третьем – Land Cruiser с 1,92%. Далее идет единственный в пятерке представитель другой марки – Kia Sportage, который делит четвертое и пятое место с еще одной Toyota – Land Cruiser Prado (по 1,83%).По количеству объявлений осенью 2024 года лидировала также Toyota Camry: ее доля составила 2,18% от предложения. На втором месте – Kia Sportage с долей 2,11%, а на третьем – Hyundai Creta (1,94%). Наиболее заметную динамику год к году показало предложение на Toyota RAV4: оно выросло на 43,7% по сравнению с осенью прошлого года."Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, и мы видим большие перспективы этого канала продаж. Результаты нашего опроса, проведенного в этом году, показали, что порядка 60% респондентов готовы купить авто с пробегом у дилера при наличии желаемых условий: уверенность в хорошем состоянии автомобиля, юридическая чистота сделки и другие. Поэтому Авито Авто активно развивает инструменты и сервисы на платформе, обеспечивающие эти условия. Например, в запущенном нами сервисе Селект покупателям предлагаются автомобили от проверенных дилеров, а также помощь эксперта в процессе осмотра авто, совершения сделки и отчет Автотеки", – комментирует Антон Воронов, директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто.
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авто, эксклюзив
В "Авито авто" отметили рост предложения на авто с пробегом от дилеров
Авито авто: предложение на авто с пробегом от дилеров выросло почти на четверть
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что осенью 2024 года количество объявлений о продаже таких автомобилей было на 23,4% больше, чем осенью прошлого года, а интерес к ним на платформе вырос на 10,1%.
По данным Авито Авто, осенью 2024 лидером по спросу в этом сегменте среди марок стала Toyota: ее доля составила 12,6%. Также в число лидеров вошли Kia (9,74%), Mercedes-Benz (8,08%), BMW (8,06%) и Hyundai (7,78%).
Первые три места по доле в спросе среди моделей достались автомобилям бренда Toyota. На первой строке – Camry с 3,73%, на второй – RAV4 с 2,26%, а на третьем – Land Cruiser с 1,92%. Далее идет единственный в пятерке представитель другой марки – Kia Sportage, который делит четвертое и пятое место с еще одной Toyota – Land Cruiser Prado (по 1,83%).
По количеству объявлений осенью 2024 года лидировала также Toyota Camry: ее доля составила 2,18% от предложения. На втором месте – Kia Sportage с долей 2,11%, а на третьем – Hyundai Creta (1,94%). Наиболее заметную динамику год к году показало предложение на Toyota RAV4: оно выросло на 43,7% по сравнению с осенью прошлого года.
"Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, и мы видим большие перспективы этого канала продаж. Результаты нашего опроса, проведенного в этом году, показали, что порядка 60% респондентов готовы купить авто с пробегом у дилера при наличии желаемых условий: уверенность в хорошем состоянии автомобиля, юридическая чистота сделки и другие. Поэтому Авито Авто активно развивает инструменты и сервисы на платформе, обеспечивающие эти условия. Например, в запущенном нами сервисе Селект покупателям предлагаются автомобили от проверенных дилеров, а также помощь эксперта в процессе осмотра авто, совершения сделки и отчет Автотеки", – комментирует Антон Воронов, директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто.
Топ-10 дилерских авто по доле в спросе Россия, сентябрь-ноябрь 2024 год
Марка
Модель
Доля в спросе
Средняя цена1, руб.
Toyota
Camry
3,73%
2 700 000
Toyota
RAV4
2,26%
2 629 000
Toyota
Land Cruiser
1,92%
5 548 000
Kia
Sportage
1,83%
2 200 000
Toyota
Land Cruiser Prado
1,83%
3 950 000
Hyundai
Creta
1,69%
1 830 000
Mazda
CX-5
1,55%
2 299 000
BMW
X5
1,44%
7 060 000
Volkswagen
Tiguan
1,44%
2 549 000
Mercedes-Benz
E-класс
1,41%
3 750 000