https://1prime.ru/20241221/bayden-853771975.html

Байден подписал законопроект о временном бюджете США

Байден подписал законопроект о временном бюджете США - 21.12.2024, ПРАЙМ

Байден подписал законопроект о временном бюджете США

Действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, сообщил в субботу Белый дом. | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T19:34+0300

2024-12-21T19:34+0300

2024-12-21T19:53+0300

политика

сша

джо байден

дональд трамп

законопроект

шатдаун

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667506_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_b5218b9851c5fecd0f4d26851dd8c2e7.jpg

ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, сообщил в субботу Белый дом. Отмечается, что 21 декабря Байден подписал законопроект, который предусматривает финансирование федеральных ведомств до 14 марта. Ранее верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив шатдаун. Вместе с тем приостановление работы федеральных органов власти было лишь формальным благодаря выходным, но с понедельника шатдаун бы вступил в полноценную фазу. К окончанию срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с одержавшим победу в президентской гонке Дональдом Трампом. Новый закон предполагает предоставление средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. Несмотря на попытки Трампа, закон не содержит его требований об устранении потолка госдолга или существенном повышении его уровня. Большинство республиканцев в конгрессе США в проголосовали за законопроект без учета требований Трампа, так как днем ранее у Республиканской партии не получилось набрать достаточной поддержки для одобрения поправок в законопроект. Остановка работы правительства США ранее случалась 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета. Самый длинный шатдаун случился при первой администрации Дональда Трампа и продлился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.

https://1prime.ru/20241220/mask-853750601.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, дональд трамп, законопроект, шатдаун