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Байден подписал законопроект о временном бюджете США
Байден подписал законопроект о временном бюджете США - 21.12.2024, ПРАЙМ
Байден подписал законопроект о временном бюджете США
Действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, сообщил в субботу Белый дом. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T19:34+0300
2024-12-21T19:34+0300
2024-12-21T19:53+0300
политика
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законопроект
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ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, сообщил в субботу Белый дом. Отмечается, что 21 декабря Байден подписал законопроект, который предусматривает финансирование федеральных ведомств до 14 марта. Ранее верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив шатдаун. Вместе с тем приостановление работы федеральных органов власти было лишь формальным благодаря выходным, но с понедельника шатдаун бы вступил в полноценную фазу. К окончанию срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с одержавшим победу в президентской гонке Дональдом Трампом. Новый закон предполагает предоставление средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. Несмотря на попытки Трампа, закон не содержит его требований об устранении потолка госдолга или существенном повышении его уровня. Большинство республиканцев в конгрессе США в проголосовали за законопроект без учета требований Трампа, так как днем ранее у Республиканской партии не получилось набрать достаточной поддержки для одобрения поправок в законопроект. Остановка работы правительства США ранее случалась 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета. Самый длинный шатдаун случился при первой администрации Дональда Трампа и продлился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
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сша, джо байден, дональд трамп, законопроект, шатдаун
Политика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, законопроект, шатдаун
Байден подписал законопроект о временном бюджете США
Байден подписал законопроект о временном бюджете, закончив формальный шатдаун
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, сообщил в субботу Белый дом.
Отмечается, что 21 декабря Байден подписал законопроект, который предусматривает финансирование федеральных ведомств до 14 марта.
Ранее верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив шатдаун. Вместе с тем приостановление работы федеральных органов власти было лишь формальным благодаря выходным, но с понедельника шатдаун бы вступил в полноценную фазу.
К окончанию срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с одержавшим победу в президентской гонке Дональдом Трампом.
Новый закон предполагает предоставление средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. Несмотря на попытки Трампа, закон не содержит его требований об устранении потолка госдолга или существенном повышении его уровня. Большинство республиканцев в конгрессе США в проголосовали за законопроект без учета требований Трампа, так как днем ранее у Республиканской партии не получилось набрать достаточной поддержки для одобрения поправок в законопроект.
Остановка работы правительства США ранее случалась 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета. Самый длинный шатдаун случился при первой администрации Дональда Трампа и продлился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
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