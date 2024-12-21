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Обратный отсчет: как лопнет американский "пузырь века" - 21.12.2024, ПРАЙМ
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Обратный отсчет: как лопнет американский "пузырь века"
Обратный отсчет: как лопнет американский "пузырь века" - 21.12.2024, ПРАЙМ
Обратный отсчет: как лопнет американский "пузырь века"
Дефолт США - закономерный итог многолетней однополярной политики США, злоупотребившей доминирующим положением доллара в международных расчётах. США, осуществив... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T08:00+0300
2024-12-21T08:00+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
александр арский
рудн
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853631165.jpg?1734757201
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Дефолт США - закономерный итог многолетней однополярной политики США, злоупотребившей доминирующим положением доллара в международных расчётах. США, осуществив заимствования на 36 триллионов долларов, по сути перевели ничем не обеспеченные доллары в конкретные товары, которые потребляли последние 20 лет.Если выражаться точнее, обеспеченность доллара США зиждилась на их честном слове. Однако сейчас США используют негласный шантаж крупных заёмщиков в стиле "не будьте давать в долг, объявим дефолт". Не случайно почти ежегодно объявляется чёрный день для экономики планеты – превышение потолка госдолга, после чего по закону Штаты больше не вправе занимать. Потом за сутки до "часа Х" законодатели в США объявляют о поднятии планки заимствований на очередной триллион или два.Кроме дефолта, как закономерного итога необеспеченного потребления, существуют ещё два варианта. Первый - гиперинфляция доллара на 300-500% с запретом на обслуживание внешнего долга и введением военного положения в США для установления более жёсткой диктатуры.Второй вариант - третья мировая война, в которой пострадают экономики кредиторов прежде всего, однако при этом варианте развития событий ущерб для США будет более неприемлемым, чем при гиперинфляции. США припугнули мир в 2008 году, пустив кровь парочке ипотечных компаний, эксперты сходятся во мнении, что последствия этого мирового кризиса до сих пор не преодолены некоторыми странами.Таким образом, США будут надувать пузырь, устраивая ежегодные шоу по повышению планки предела долга, и продолжат "пускать кровь"... но не американским компаниям, а европейскому финансовому сектору, так бегство инвесторов США в последние годы стало традицией.Автор – Александр Арский, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра стратегических исследований Экономического факультета РУДН
https://1prime.ru/20241122/ukraina-852952655.html
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2024
Александр Арский
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Александр Арский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/12/849274017_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_f7bd56ed792c450e561d83b32eca6019.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, александр арский, рудн, сша
Мнения аналитиков, Мировая экономика, Александр Арский, РУДН, США
08:00 21.12.2024
 
Обратный отсчет: как лопнет американский "пузырь века"

Экономист Арский обозначил дальнейшую тактику США в борьбе с долговым пузырем

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Арский Александр, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
Александр Арский
Кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
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МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Дефолт США - закономерный итог многолетней однополярной политики США, злоупотребившей доминирующим положением доллара в международных расчётах. США, осуществив заимствования на 36 триллионов долларов, по сути перевели ничем не обеспеченные доллары в конкретные товары, которые потребляли последние 20 лет.
Если выражаться точнее, обеспеченность доллара США зиждилась на их честном слове. Однако сейчас США используют негласный шантаж крупных заёмщиков в стиле "не будьте давать в долг, объявим дефолт". Не случайно почти ежегодно объявляется чёрный день для экономики планеты – превышение потолка госдолга, после чего по закону Штаты больше не вправе занимать. Потом за сутки до "часа Х" законодатели в США объявляют о поднятии планки заимствований на очередной триллион или два.
Кроме дефолта, как закономерного итога необеспеченного потребления, существуют ещё два варианта. Первый - гиперинфляция доллара на 300-500% с запретом на обслуживание внешнего долга и введением военного положения в США для установления более жёсткой диктатуры.
Второй вариант - третья мировая война, в которой пострадают экономики кредиторов прежде всего, однако при этом варианте развития событий ущерб для США будет более неприемлемым, чем при гиперинфляции. США припугнули мир в 2008 году, пустив кровь парочке ипотечных компаний, эксперты сходятся во мнении, что последствия этого мирового кризиса до сих пор не преодолены некоторыми странами.
Таким образом, США будут надувать пузырь, устраивая ежегодные шоу по повышению планки предела долга, и продолжат "пускать кровь"... но не американским компаниям, а европейскому финансовому сектору, так бегство инвесторов США в последние годы стало традицией.
Автор – Александр Арский, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра стратегических исследований Экономического факультета РУДН
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