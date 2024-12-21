Обратный отсчет: как лопнет американский "пузырь века"

МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Дефолт США - закономерный итог многолетней однополярной политики США, злоупотребившей доминирующим положением доллара в международных расчётах. США, осуществив заимствования на 36 триллионов долларов, по сути перевели ничем не обеспеченные доллары в конкретные товары, которые потребляли последние 20 лет.Если выражаться точнее, обеспеченность доллара США зиждилась на их честном слове. Однако сейчас США используют негласный шантаж крупных заёмщиков в стиле "не будьте давать в долг, объявим дефолт". Не случайно почти ежегодно объявляется чёрный день для экономики планеты – превышение потолка госдолга, после чего по закону Штаты больше не вправе занимать. Потом за сутки до "часа Х" законодатели в США объявляют о поднятии планки заимствований на очередной триллион или два.Кроме дефолта, как закономерного итога необеспеченного потребления, существуют ещё два варианта. Первый - гиперинфляция доллара на 300-500% с запретом на обслуживание внешнего долга и введением военного положения в США для установления более жёсткой диктатуры.Второй вариант - третья мировая война, в которой пострадают экономики кредиторов прежде всего, однако при этом варианте развития событий ущерб для США будет более неприемлемым, чем при гиперинфляции. США припугнули мир в 2008 году, пустив кровь парочке ипотечных компаний, эксперты сходятся во мнении, что последствия этого мирового кризиса до сих пор не преодолены некоторыми странами.Таким образом, США будут надувать пузырь, устраивая ежегодные шоу по повышению планки предела долга, и продолжат "пускать кровь"... но не американским компаниям, а европейскому финансовому сектору, так бегство инвесторов США в последние годы стало традицией.Автор – Александр Арский, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра стратегических исследований Экономического факультета РУДН
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Дефолт США - закономерный итог многолетней однополярной политики США, злоупотребившей доминирующим положением доллара в международных расчётах. США, осуществив заимствования на 36 триллионов долларов, по сути перевели ничем не обеспеченные доллары в конкретные товары, которые потребляли последние 20 лет.
Если выражаться точнее, обеспеченность доллара США зиждилась на их честном слове. Однако сейчас США используют негласный шантаж крупных заёмщиков в стиле "не будьте давать в долг, объявим дефолт". Не случайно почти ежегодно объявляется чёрный день для экономики планеты – превышение потолка госдолга, после чего по закону Штаты больше не вправе занимать. Потом за сутки до "часа Х" законодатели в США объявляют о поднятии планки заимствований на очередной триллион или два.
Кроме дефолта, как закономерного итога необеспеченного потребления, существуют ещё два варианта. Первый - гиперинфляция доллара на 300-500% с запретом на обслуживание внешнего долга и введением военного положения в США для установления более жёсткой диктатуры.
Второй вариант - третья мировая война, в которой пострадают экономики кредиторов прежде всего, однако при этом варианте развития событий ущерб для США будет более неприемлемым, чем при гиперинфляции. США припугнули мир в 2008 году, пустив кровь парочке ипотечных компаний, эксперты сходятся во мнении, что последствия этого мирового кризиса до сих пор не преодолены некоторыми странами.
Таким образом, США будут надувать пузырь, устраивая ежегодные шоу по повышению планки предела долга, и продолжат "пускать кровь"... но не американским компаниям, а европейскому финансовому сектору, так бегство инвесторов США в последние годы стало традицией.
Автор – Александр Арский, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра стратегических исследований Экономического факультета РУДН
"До января". Украину распродают по частям, не дожидаясь дефолта
22 ноября, 04:04
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