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Российская нефть вновь начала поступать в Белоруссию по "Дружбе"

Российская нефть вновь начала поступать в Белоруссию по "Дружбе" - 21.12.2024, ПРАЙМ

Российская нефть вновь начала поступать в Белоруссию по "Дружбе"

Поступление в Белоруссию нефти из России по нефтепроводу "Дружба" возобновлено в субботу, сообщило госагентство Белта. | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T15:54+0300

2024-12-21T15:54+0300

2024-12-21T15:54+0300

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МИНСК, 21 дек – ПРАЙМ. Поступление в Белоруссию нефти из России по нефтепроводу "Дружба" возобновлено в субботу, сообщило госагентство Белта. "Сегодня возобновлено поступление нефти из России. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор нефтепровода в Белоруссии - ред.) работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. Накануне белорусский госконцерн "Белнефтехим", комментируя сообщения в СМИ о приостановке прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" с 19 декабря из-за технических проблем, сообщил, что "поставки нефти действительно приостановлены". Вместе с тем в комментарии, который цитировало агентство Белта, отмечалось, что за счет созданных в стране запасов сырья оба белорусских НПЗ продолжали стабильно работать, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт.

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россия, белоруссия, нефть, нпз