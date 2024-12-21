https://1prime.ru/20241221/katastrofa-853772947.html

"Большая катастрофа": на Западе оценили положение ВСУ в Курской области

"Большая катастрофа": на Западе оценили положение ВСУ в Курской области - 21.12.2024, ПРАЙМ

"Большая катастрофа": на Западе оценили положение ВСУ в Курской области

Украинские войска находятся в бедственном положении на линии боевого соприкосновения, но еще не все понимают до какой степени. Такое мнение выразил британский... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T23:45+0300

2024-12-21T23:45+0300

2024-12-21T23:45+0300

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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Украинские войска находятся в бедственном положении на линии боевого соприкосновения, но еще не все понимают до какой степени. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для ВСУ. "Она была очень плоха еще летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа", — отметил аналитик.Меркурис считает, что Курская область является для Киева "открытой раной".Кроме того, аналитик полагает, что битва за Покровск (украинское название Красноармейска) начнется в ближайшие пару дней или недель, но точно до нового года.

https://1prime.ru/20241221/frantsiya-853768102.html

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