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"Большая катастрофа": на Западе оценили положение ВСУ в Курской области
"Большая катастрофа": на Западе оценили положение ВСУ в Курской области - 21.12.2024, ПРАЙМ
"Большая катастрофа": на Западе оценили положение ВСУ в Курской области
Украинские войска находятся в бедственном положении на линии боевого соприкосновения, но еще не все понимают до какой степени. Такое мнение выразил британский... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T23:45+0300
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Украинские войска находятся в бедственном положении на линии боевого соприкосновения, но еще не все понимают до какой степени. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для ВСУ. "Она была очень плоха еще летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа", — отметил аналитик.Меркурис считает, что Курская область является для Киева "открытой раной".Кроме того, аналитик полагает, что битва за Покровск (украинское название Красноармейска) начнется в ближайшие пару дней или недель, но точно до нового года.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Большая катастрофа": на Западе оценили положение ВСУ в Курской области
Аналитик Меркурис: Курская область стала для Украины большой катастрофой
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ.
Украинские войска находятся в бедственном положении на линии боевого соприкосновения, но еще не все понимают до какой степени. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran
.
По его словам, СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для ВСУ.
"Она была очень плоха еще летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа", — отметил аналитик.
Меркурис считает, что Курская область является для Киева "открытой раной".
Кроме того, аналитик полагает, что битва за Покровск (украинское название Красноармейска) начнется в ближайшие пару дней или недель, но точно до нового года.
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