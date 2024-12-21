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После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания

После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания - 21.12.2024, ПРАЙМ

После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания

После атаки БПЛА возгорания произошли в трех районах Казани - Советском, Кировском и Приволжском, сообщила мэрия Казани в Telegram-канале. | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T09:33+0300

2024-12-21T09:33+0300

2024-12-21T09:33+0300

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. После атаки БПЛА возгорания произошли в трех районах Казани - Советском, Кировском и Приволжском, сообщила мэрия Казани в Telegram-канале. Ранее мэрия Казани сообщала, что возгорания после атаки БПЛА произошли в домах Советского и Кировского районов. "Утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", - говорится в сообщении.

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татарстан, пожар