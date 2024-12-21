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После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания
После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания - 21.12.2024, ПРАЙМ
После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания
После атаки БПЛА возгорания произошли в трех районах Казани - Советском, Кировском и Приволжском, сообщила мэрия Казани в Telegram-канале. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T09:33+0300
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. После атаки БПЛА возгорания произошли в трех районах Казани - Советском, Кировском и Приволжском, сообщила мэрия Казани в Telegram-канале. Ранее мэрия Казани сообщала, что возгорания после атаки БПЛА произошли в домах Советского и Кировского районов. "Утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", - говорится в сообщении.
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Спецоперация на Украине, ТАТАРСТАН, пожар
После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания
После атаки беспилотников в трех районах Казани произошли возгорания
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. После атаки БПЛА возгорания произошли в трех районах Казани - Советском, Кировском и Приволжском, сообщила мэрия Казани в Telegram-канале.
Ранее мэрия Казани сообщала, что возгорания после атаки БПЛА произошли в домах Советского и Кировского районов.
"Утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", - говорится в сообщении.
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