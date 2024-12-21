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Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей
Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей - 21.12.2024, ПРАЙМ
Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что Казань в субботу утром подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на дома, где... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T12:51+0300
2024-12-21T12:51+0300
2024-12-21T12:51+0300
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что Казань в субботу утром подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на дома, где проживают мирные жители.В связи с инцидентом развернут оперативный штаб, сообщается в Telegram-канале Минниханова."Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома", - отметил глава Татарстана. Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, жители домов, подвергшихся нападению, эвакуированы. При этом для людей организованы места временного размещения и горячего питания.
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Спецоперация на Украине, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ
Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей
Глава Татарстана: Казань подверглась массовой атаке БПЛА, враг нападает на мирных жителей
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что Казань в субботу утром подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на дома, где проживают мирные жители.
В связи с инцидентом развернут оперативный штаб, сообщается в Telegram-канале Минниханова.
"Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома", - отметил глава Татарстана.
Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, жители домов, подвергшихся нападению, эвакуированы. При этом для людей организованы места временного размещения и горячего питания.
После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания