https://1prime.ru/20241221/kazan-853766181.html

Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей

Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей - 21.12.2024, ПРАЙМ

Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что Казань в субботу утром подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на дома, где... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T12:51+0300

2024-12-21T12:51+0300

2024-12-21T12:51+0300

спецоперация на украине

татарстан

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что Казань в субботу утром подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на дома, где проживают мирные жители.В связи с инцидентом развернут оперативный штаб, сообщается в Telegram-канале Минниханова."Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома", - отметил глава Татарстана. Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, жители домов, подвергшихся нападению, эвакуированы. При этом для людей организованы места временного размещения и горячего питания.

https://1prime.ru/20241221/kazan-853765239.html

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татарстан, казань