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Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей - 21.12.2024, ПРАЙМ
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Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей
Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей - 21.12.2024, ПРАЙМ
Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что Казань в субботу утром подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на дома, где... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T12:51+0300
2024-12-21T12:51+0300
спецоперация на украине
татарстан
казань
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что Казань в субботу утром подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на дома, где проживают мирные жители.В связи с инцидентом развернут оперативный штаб, сообщается в Telegram-канале Минниханова."Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома", - отметил глава Татарстана. Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, жители домов, подвергшихся нападению, эвакуированы. При этом для людей организованы места временного размещения и горячего питания.
https://1prime.ru/20241221/kazan-853765239.html
татарстан
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татарстан, казань
Спецоперация на Украине, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ
12:51 21.12.2024
 
Минниханов назвал атаку БПЛА на Казань нападением врага на мирных жителей

Глава Татарстана: Казань подверглась массовой атаке БПЛА, враг нападает на мирных жителей

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что Казань в субботу утром подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на дома, где проживают мирные жители.
В связи с инцидентом развернут оперативный штаб, сообщается в Telegram-канале Минниханова.
"Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома", - отметил глава Татарстана.
Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, жители домов, подвергшихся нападению, эвакуированы. При этом для людей организованы места временного размещения и горячего питания.
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
После атаки БПЛА в домах Казани произошли возгорания
09:33
 
Спецоперация на УкраинеТАТАРСТАНКАЗАНЬ
 
 
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