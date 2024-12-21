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Спрос на декоративную косметику российских брендов за год вырос на 72% - 21.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Спрос на декоративную косметику российских брендов за год вырос на 72%
Спрос на декоративную косметику российских брендов за год вырос на 72% - 21.12.2024, ПРАЙМ
Спрос на декоративную косметику российских брендов за год вырос на 72%
Продажи декоративной косметики и средств для макияжа российских брендов в 2024 году выросли на 72%, и примерно на столько же вырос спрос на отечественную... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T10:18+0300
2024-12-21T10:18+0300
экономика
косметика
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи декоративной косметики и средств для макияжа российских брендов в 2024 году выросли на 72%, и примерно на столько же вырос спрос на отечественную уходовую косметику, рассказали РИА Новости аналитики парфюмерно-косметической торговой сети "Золотое яблоко", составив статистику на основе своих данных. "Спрос на продукцию российских брендов растет еще быстрее. По сравнению с прошлым декабрем, продажи средств по уходу за волосами от российских производителей в онлайн- и офлайн-магазинах "Золотого Яблока" выросли на 85%, продукция для ухода за лицом и телом - на 73%, средства для макияжа - на 72%, парфюмерия - на 61%", - сказали в компании. Ассортимент российских парфюмерно-косметических брендов за год тоже расширился, прирост составил более чем 20%: в категориях макияж, парфюмерия и уход за волосами число отечественных марок, к примеру, выросло на 22%, а в косметике для ухода - на 20%. В число популярных российских брендов, по данным ритейлера, вошли Icon Skin, Geltek, The Act, Beautific, Bisou (уходовая косметика), For Me (уход и макияж), Arive makeup, Influence beauty, Love generation, Divage, Art visage, Romanovamakeup. Аналитики рассказали, что традиционно перед Новым годом возрастает спрос на большинство категорий товаров. "По данным "Золотого Яблока", лидерами по темпам прироста спроса по сравнению с декабрем прошлого года стали: техника, включая бьюти-гаджеты (спрос увеличился на 120%), парфюмерию (на 60%), товары для здоровья (на 56%). В 1,5 раза вырос спрос на средства по уходу за лицом, телом и волосами, товары для дома (посуда, декор и другое), украшения и другие аксессуары. Спрос на макияж и детские товары (включая косметику и аксессуары) вырос в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом", - добавили в компании.
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косметика
Экономика, косметика
10:18 21.12.2024
 
Спрос на декоративную косметику российских брендов за год вырос на 72%

Продажи декоративной косметики российских брендов за год увеличились на 72%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПродажа косметической продукции в Москве
Продажа косметической продукции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи декоративной косметики и средств для макияжа российских брендов в 2024 году выросли на 72%, и примерно на столько же вырос спрос на отечественную уходовую косметику, рассказали РИА Новости аналитики парфюмерно-косметической торговой сети "Золотое яблоко", составив статистику на основе своих данных.
"Спрос на продукцию российских брендов растет еще быстрее. По сравнению с прошлым декабрем, продажи средств по уходу за волосами от российских производителей в онлайн- и офлайн-магазинах "Золотого Яблока" выросли на 85%, продукция для ухода за лицом и телом - на 73%, средства для макияжа - на 72%, парфюмерия - на 61%", - сказали в компании.
Ассортимент российских парфюмерно-косметических брендов за год тоже расширился, прирост составил более чем 20%: в категориях макияж, парфюмерия и уход за волосами число отечественных марок, к примеру, выросло на 22%, а в косметике для ухода - на 20%. В число популярных российских брендов, по данным ритейлера, вошли Icon Skin, Geltek, The Act, Beautific, Bisou (уходовая косметика), For Me (уход и макияж), Arive makeup, Influence beauty, Love generation, Divage, Art visage, Romanovamakeup.
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Аналитики рассказали, что традиционно перед Новым годом возрастает спрос на большинство категорий товаров.
"По данным "Золотого Яблока", лидерами по темпам прироста спроса по сравнению с декабрем прошлого года стали: техника, включая бьюти-гаджеты (спрос увеличился на 120%), парфюмерию (на 60%), товары для здоровья (на 56%). В 1,5 раза вырос спрос на средства по уходу за лицом, телом и волосами, товары для дома (посуда, декор и другое), украшения и другие аксессуары. Спрос на макияж и детские товары (включая косметику и аксессуары) вырос в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом", - добавили в компании.
 
Экономикакосметика
 
 
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