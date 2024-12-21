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Франция подключила к энергосетям новый атомный ректор впервые за 25 лет

Франция подключила к энергосетям новый атомный ректор впервые за 25 лет - 21.12.2024, ПРАЙМ

Франция подключила к энергосетям новый атомный ректор впервые за 25 лет

Энергокомпания EDF успешно подключила в субботу к национальным электросетям новый атомный энергоблок водо-водяного типа (EPR) Flamanville 3 на АЭС Фламанвиль на | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T15:58+0300

2024-12-21T15:58+0300

2024-12-21T15:58+0300

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ПАРИЖ, 21 дек - ПРАЙМ. Энергокомпания EDF успешно подключила в субботу к национальным электросетям новый атомный энергоблок водо-водяного типа (EPR) Flamanville 3 на АЭС Фламанвиль на севере Франции, говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе. "Команды EDF 21 декабря 2024 года в 11.48 (13.48 мск) осуществили первое подключение EPR на АЭС Фламанвиль к национальной электросети. Реактор начал производить первые электроны", - сказано в релизе. Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отметил в соцсетях генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". Он подчеркнул, что последний раз до этого новый реактор во Франции запускался 25 лет назад. Речь идет о Civaux 2 на АЭС "Сиво". По его словам, Flamanville 3 станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии. Во Франции таким образом будет 57 ядерных реакторов. Установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватта до 63 гигаватт. Отмечается, что после первоначального подключения в течение нескольких месяцев под наблюдением Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN) будут проводиться фазы тестирования, а также подключения и отключения от электросети, пока реактор не достигнет 100% мощности. "Великий момент для страны. EPR на АЭС Фламанвиль, один из самых мощных ядерных реакторов в мире, был подключен к электросети. Реиндустриализация для производства низкоуглеродной энергии - это экология по-французски. Вместе мы добьемся этого", - прокомментировал подключение в свою очередь в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон. Запуск французского реактора стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре и несколько раз был остановлен из-за поломок. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро.

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франция, аэс, атомная энергетика