https://1prime.ru/20241221/rylsk-853764440.html
Всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей
Всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей - 21.12.2024, ПРАЙМ
Всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей
Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T08:21+0300
2024-12-21T08:21+0300
2024-12-21T08:21+0300
спецоперация на украине
александр хинштейн
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Куряне в очередной раз столкнулись с террористической сущностью киевского режима, отдающего безумные и кровожадные приказы. Одной из первоочередных задач вижу необходимость материально поддержать тех, кто пострадал после трагедии в Рыльске", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших - получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей. Также будут выплачены компенсации раненым и пострадавшим: от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. "Конечно, никакие деньги не вернут утраченные жизни и не залечат душевные раны. Однако они хотя бы помогут людям пережить эти черные дни и решить насущные вопросы. Мы продолжим работать, чтобы вся помощь поступала максимально быстро и без лишней бюрократии", - добавил Хинштейн. Он уточнил, что держит ситуацию под постоянным контролем. Все пострадавшие и их семьи находятся в постоянном фокусе внимания. В Рыльске развернут оперативный штаб правительства области, который будет работать в круглосуточном режиме. В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
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александр хинштейн
Спецоперация на Украине, Александр Хинштейн
Всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей
Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 млн рублей
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Куряне в очередной раз столкнулись с террористической сущностью киевского режима, отдающего безумные и кровожадные приказы. Одной из первоочередных задач вижу необходимость материально поддержать тех, кто пострадал после трагедии в Рыльске", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших - получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей. Также будут выплачены компенсации раненым и пострадавшим: от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм.
ВСУ нанесли ракетный удар по курскому городу Рыльск
"Конечно, никакие деньги не вернут утраченные жизни и не залечат душевные раны. Однако они хотя бы помогут людям пережить эти черные дни и решить насущные вопросы. Мы продолжим работать, чтобы вся помощь поступала максимально быстро и без лишней бюрократии", - добавил Хинштейн.
Он уточнил, что держит ситуацию под постоянным контролем. Все пострадавшие и их семьи находятся в постоянном фокусе внимания. В Рыльске развернут оперативный штаб правительства области, который будет работать в круглосуточном режиме.
В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.