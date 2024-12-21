https://1prime.ru/20241221/rylsk-853764440.html

Всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей

Всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей - 21.12.2024, ПРАЙМ

Всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей

Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T08:21+0300

2024-12-21T08:21+0300

2024-12-21T08:21+0300

спецоперация на украине

александр хинштейн

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/37/842183772_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_275605776bb844779e489f3106c6bdd1.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Куряне в очередной раз столкнулись с террористической сущностью киевского режима, отдающего безумные и кровожадные приказы. Одной из первоочередных задач вижу необходимость материально поддержать тех, кто пострадал после трагедии в Рыльске", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших - получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей. Также будут выплачены компенсации раненым и пострадавшим: от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. "Конечно, никакие деньги не вернут утраченные жизни и не залечат душевные раны. Однако они хотя бы помогут людям пережить эти черные дни и решить насущные вопросы. Мы продолжим работать, чтобы вся помощь поступала максимально быстро и без лишней бюрократии", - добавил Хинштейн. Он уточнил, что держит ситуацию под постоянным контролем. Все пострадавшие и их семьи находятся в постоянном фокусе внимания. В Рыльске развернут оперативный штаб правительства области, который будет работать в круглосуточном режиме. В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://1prime.ru/20241220/udar-853752783.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр хинштейн