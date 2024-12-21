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"Старые, больные или алкоголики". Британцы узнали о свежем пополнении ВСУ
"Старые, больные или алкоголики". Британцы узнали о свежем пополнении ВСУ - 21.12.2024, ПРАЙМ
"Старые, больные или алкоголики". Британцы узнали о свежем пополнении ВСУ
В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ только 24 человека из недавнего пополнения были готовы к отправке на боевые позиции, пишет британская газета... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T16:34+0300
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ только 24 человека из недавнего пополнения были готовы к отправке на боевые позиции, пишет британская газета Guardian со ссылкой на военнослужащего этого подразделения.По его словам, остальные 66 оказались "старыми, больными или алкоголиками", которые едва могут держать оружие в руках.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, которые были в начале войны... Недавно к нам поступили 90 человек, но лишь 24 из них были готовы перейти на позиции. Остальные оказались старыми, больными или алкоголиками", — подчеркивает он.Как рассказал военный, еще месяц назад эти мобилизованные гуляли по Киеву или Днепропетровску, а теперь они в окопе и еле держат оружие."Плохо обучены и плохо оснащены", - сообщил военнослужащий.В свою очередь, два источника в силах противовоздушной обороны Украины заявили, что нехватка солдат на фронте настолько острая, что генеральный штаб приказал и без того истощенным подразделениям этого рода войск выделить еще больше военнослужащих для отправки на фронт в качестве пехоты.Как уточнил один из собеседников издания, в этой ситуации возникает неуверенность в том, сможет ли ПВО работать должным образом.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Старые, больные или алкоголики". Британцы узнали о свежем пополнении ВСУ
Guardian: лишь 24 человека из 114-й бригады ВСУ оказались готовы к боям на фронте
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ.
В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ только 24 человека из недавнего пополнения были готовы к отправке на боевые позиции, пишет британская газета Guardian
со ссылкой на военнослужащего этого подразделения.
По его словам, остальные 66 оказались "старыми, больными или алкоголиками", которые едва могут держать оружие в руках.
"Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, которые были в начале войны... Недавно к нам поступили 90 человек, но лишь 24 из них были готовы перейти на позиции. Остальные оказались старыми, больными или алкоголиками", — подчеркивает он.
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Как рассказал военный, еще месяц назад эти мобилизованные гуляли по Киеву или Днепропетровску, а теперь они в окопе и еле держат оружие.
"Плохо обучены и плохо оснащены", - сообщил военнослужащий.
В свою очередь, два источника в силах противовоздушной обороны Украины заявили, что нехватка солдат на фронте настолько острая, что генеральный штаб приказал и без того истощенным подразделениям этого рода войск выделить еще больше военнослужащих для отправки на фронт в качестве пехоты.
Как уточнил один из собеседников издания, в этой ситуации возникает неуверенность в том, сможет ли ПВО работать должным образом.