Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна - 22.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241222/chrysler-853782223.html
Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна
Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна - 22.12.2024, ПРАЙМ
Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна
Компания Chrysler готовится к выпуску полностью электрической версии Pacifica, которая обеспечит комфортные путешествия на расстояние до 640 километров без... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T17:49+0300
2024-12-22T17:49+0300
экономика
авто
электромобили
производство электромобилей
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82905/03/829050315_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d7244f018fbcba549352420379b3acbb.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Компания Chrysler готовится к выпуску полностью электрической версии Pacifica, которая обеспечит комфортные путешествия на расстояние до 640 километров без дозаправки, сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что Pacifica EV является одним из самых ожидаемых электрокаров в сегменте минивэнов, должна стать кульминацией стратегии Chrysler по электрификации своей линейки, в которую также входит электрический кроссовер Airflow, и задать новый стандарт семейного комфорта, технологий и экологичности.По данным 32cars.ru, запас хода Pacifica EV составит до 640 километров. Также она будет иметь обновленная систему Stow N Go, позволяющую складывать сиденья второго ряда в пол. Дизайн модели основан на концепте Halcyon с подчеркиванием современных линий и высокой функциональностью. Также отмечается, что полностью электрическая версия Pacifica должна выйти в 2026 году.
https://1prime.ru/20241221/aurus-senat-853773094.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82905/03/829050315_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5c2e45ebd308e1219448b9df44375fca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, электромобили, производство электромобилей, сша
Экономика, Авто, электромобили, производство электромобилей, США
17:49 22.12.2024
 
Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна

32cars.ru: дебютировал новый Chrysler Pacifica EV с запасом хода до 640 км

© AFP / Waymo/Julia WangАвтомобиль Chrysler Pacifica с технологией Waymo во время испытания
Автомобиль Chrysler Pacifica с технологией Waymo во время испытания - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© AFP / Waymo/Julia Wang
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Компания Chrysler готовится к выпуску полностью электрической версии Pacifica, которая обеспечит комфортные путешествия на расстояние до 640 километров без дозаправки, сообщил портал 32cars.ru.
Отмечается, что Pacifica EV является одним из самых ожидаемых электрокаров в сегменте минивэнов, должна стать кульминацией стратегии Chrysler по электрификации своей линейки, в которую также входит электрический кроссовер Airflow, и задать новый стандарт семейного комфорта, технологий и экологичности.
По данным 32cars.ru, запас хода Pacifica EV составит до 640 километров. Также она будет иметь обновленная систему Stow N Go, позволяющую складывать сиденья второго ряда в пол. Дизайн модели основан на концепте Halcyon с подчеркиванием современных линий и высокой функциональностью.
Также отмечается, что полностью электрическая версия Pacifica должна выйти в 2026 году.
Седан Aurus Senat - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
В России сильно выросли цены на Aurus Senat
Вчера, 23:20
 
ЭкономикаАвтоэлектромобилипроизводство электромобилейСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала