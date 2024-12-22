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Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна
Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна - 22.12.2024, ПРАЙМ
Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна
Компания Chrysler готовится к выпуску полностью электрической версии Pacifica, которая обеспечит комфортные путешествия на расстояние до 640 километров без... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T17:49+0300
2024-12-22T17:49+0300
2024-12-22T17:49+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Компания Chrysler готовится к выпуску полностью электрической версии Pacifica, которая обеспечит комфортные путешествия на расстояние до 640 километров без дозаправки, сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что Pacifica EV является одним из самых ожидаемых электрокаров в сегменте минивэнов, должна стать кульминацией стратегии Chrysler по электрификации своей линейки, в которую также входит электрический кроссовер Airflow, и задать новый стандарт семейного комфорта, технологий и экологичности.По данным 32cars.ru, запас хода Pacifica EV составит до 640 километров. Также она будет иметь обновленная систему Stow N Go, позволяющую складывать сиденья второго ряда в пол. Дизайн модели основан на концепте Halcyon с подчеркиванием современных линий и высокой функциональностью. Также отмечается, что полностью электрическая версия Pacifica должна выйти в 2026 году.
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авто, электромобили, производство электромобилей, сша
Экономика, Авто, электромобили, производство электромобилей, США
Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна
32cars.ru: дебютировал новый Chrysler Pacifica EV с запасом хода до 640 км
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ.
Компания Chrysler готовится к выпуску полностью электрической версии Pacifica, которая обеспечит комфортные путешествия на расстояние до 640 километров без дозаправки, сообщил портал 32cars.ru
.
Отмечается, что Pacifica EV является одним из самых ожидаемых электрокаров в сегменте минивэнов, должна стать кульминацией стратегии Chrysler по электрификации своей линейки, в которую также входит электрический кроссовер Airflow, и задать новый стандарт семейного комфорта, технологий и экологичности.
По данным 32cars.ru, запас хода Pacifica EV составит до 640 километров. Также она будет иметь обновленная систему Stow N Go, позволяющую складывать сиденья второго ряда в пол. Дизайн модели основан на концепте Halcyon с подчеркиванием современных линий и высокой функциональностью.
Также отмечается, что полностью электрическая версия Pacifica должна выйти в 2026 году.
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