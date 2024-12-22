https://1prime.ru/20241222/chrysler-853782223.html

Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна

Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна - 22.12.2024, ПРАЙМ

Chrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна

Компания Chrysler готовится к выпуску полностью электрической версии Pacifica, которая обеспечит комфортные путешествия на расстояние до 640 километров без... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T17:49+0300

2024-12-22T17:49+0300

2024-12-22T17:49+0300

экономика

авто

электромобили

производство электромобилей

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82905/03/829050315_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d7244f018fbcba549352420379b3acbb.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Компания Chrysler готовится к выпуску полностью электрической версии Pacifica, которая обеспечит комфортные путешествия на расстояние до 640 километров без дозаправки, сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что Pacifica EV является одним из самых ожидаемых электрокаров в сегменте минивэнов, должна стать кульминацией стратегии Chrysler по электрификации своей линейки, в которую также входит электрический кроссовер Airflow, и задать новый стандарт семейного комфорта, технологий и экологичности.По данным 32cars.ru, запас хода Pacifica EV составит до 640 километров. Также она будет иметь обновленная систему Stow N Go, позволяющую складывать сиденья второго ряда в пол. Дизайн модели основан на концепте Halcyon с подчеркиванием современных линий и высокой функциональностью. Также отмечается, что полностью электрическая версия Pacifica должна выйти в 2026 году.

https://1prime.ru/20241221/aurus-senat-853773094.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, электромобили, производство электромобилей, сша