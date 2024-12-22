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В свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов

В свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов - 22.12.2024, ПРАЙМ

В свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов

В свободной экономической зоне ДНР уже 100 резидентов, рассказал РИА Новости министр экономического развития региона Максим Захаров. | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T02:46+0300

2024-12-22T02:46+0300

2024-12-22T02:46+0300

экономика

донецк

рф

денис пушилин

фонд развития территорий

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ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. В свободной экономической зоне ДНР уже 100 резидентов, рассказал РИА Новости министр экономического развития региона Максим Захаров. "Практически 100 резидентов СЭЗ у нас уже начали реализовывать так или иначе проекты. Существенная сумма 40-41 миллиард (рублей) инвестиций. Почти 6 тысяч рабочих мест. Совершенно разные отрасли. Это и стройка, это и промышленность, это и сельское хозяйство, это и логистика, это и услуги. На самом деле, как я и говорил, бизнес-то видит условия. И у нас эти условия гораздо более интересны, чем есть в других субъектах. Где-то может быть логистика получше, где-то может быть климатические условия лучше. Но в совокупности у нас один из лучших регионов для инвестирования", - сказал собеседник агентства. Летом 2023 года в новых регионах РФ, включая ДНР, были созданы свободные экономические зоны (СЭЗ). Участники СЭЗ пользуются льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платят пониженные страховые взносы. Как сообщал в ноябре глава ДНР Денис Пушилин, по состоянию на середину ноября, на инвестиционном портале "Фонда развития территорий" зарегистрировались 407 юридических лиц, из них 87 субъектов хозяйственной деятельности стали участниками СЭЗ. За девять месяцев года новыми участниками СЭЗ в ДНР стали 73 компании.

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донецк, рф, денис пушилин, фонд развития территорий