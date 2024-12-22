Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов - 22.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241222/dnr-853774384.html
В свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов
В свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов - 22.12.2024, ПРАЙМ
В свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов
В свободной экономической зоне ДНР уже 100 резидентов, рассказал РИА Новости министр экономического развития региона Максим Захаров. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T02:46+0300
2024-12-22T02:46+0300
экономика
донецк
рф
денис пушилин
фонд развития территорий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853774384.jpg?1734824818
ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. В свободной экономической зоне ДНР уже 100 резидентов, рассказал РИА Новости министр экономического развития региона Максим Захаров. "Практически 100 резидентов СЭЗ у нас уже начали реализовывать так или иначе проекты. Существенная сумма 40-41 миллиард (рублей) инвестиций. Почти 6 тысяч рабочих мест. Совершенно разные отрасли. Это и стройка, это и промышленность, это и сельское хозяйство, это и логистика, это и услуги. На самом деле, как я и говорил, бизнес-то видит условия. И у нас эти условия гораздо более интересны, чем есть в других субъектах. Где-то может быть логистика получше, где-то может быть климатические условия лучше. Но в совокупности у нас один из лучших регионов для инвестирования", - сказал собеседник агентства. Летом 2023 года в новых регионах РФ, включая ДНР, были созданы свободные экономические зоны (СЭЗ). Участники СЭЗ пользуются льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платят пониженные страховые взносы. Как сообщал в ноябре глава ДНР Денис Пушилин, по состоянию на середину ноября, на инвестиционном портале "Фонда развития территорий" зарегистрировались 407 юридических лиц, из них 87 субъектов хозяйственной деятельности стали участниками СЭЗ. За девять месяцев года новыми участниками СЭЗ в ДНР стали 73 компании.
донецк
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
донецк, рф, денис пушилин, фонд развития территорий
Экономика, Донецк, РФ, Денис Пушилин, Фонд развития территорий
02:46 22.12.2024
 
В свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов

Захаров: в свободной экономической зоне ДНР уже сто резидентов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. В свободной экономической зоне ДНР уже 100 резидентов, рассказал РИА Новости министр экономического развития региона Максим Захаров.
"Практически 100 резидентов СЭЗ у нас уже начали реализовывать так или иначе проекты. Существенная сумма 40-41 миллиард (рублей) инвестиций. Почти 6 тысяч рабочих мест. Совершенно разные отрасли. Это и стройка, это и промышленность, это и сельское хозяйство, это и логистика, это и услуги. На самом деле, как я и говорил, бизнес-то видит условия. И у нас эти условия гораздо более интересны, чем есть в других субъектах. Где-то может быть логистика получше, где-то может быть климатические условия лучше. Но в совокупности у нас один из лучших регионов для инвестирования", - сказал собеседник агентства.
Летом 2023 года в новых регионах РФ, включая ДНР, были созданы свободные экономические зоны (СЭЗ). Участники СЭЗ пользуются льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платят пониженные страховые взносы.
Как сообщал в ноябре глава ДНР Денис Пушилин, по состоянию на середину ноября, на инвестиционном портале "Фонда развития территорий" зарегистрировались 407 юридических лиц, из них 87 субъектов хозяйственной деятельности стали участниками СЭЗ. За девять месяцев года новыми участниками СЭЗ в ДНР стали 73 компании.
 
ЭкономикаДонецкРФДенис ПушилинФонд развития территорий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала