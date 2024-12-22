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В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России - 22.12.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России
В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России - 22.12.2024, ПРАЙМ
В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T16:56+0300
2024-12-22T16:56+0300
энергетика
венгрия
россия
нефть
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БУДАПЕШТ, 22 дек - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", - отметил он.В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга поставок нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.
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венгрия, россия, нефть
Энергетика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Нефть
16:56 22.12.2024
 
В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России

Сийярто: поставки нефти по "Дружбе" из России в Венгрию восстановились

© РИА Новости . Б. Криштул | Перейти в медиабанкТрасса нефтепровода "Дружба" в Карпатах на Украине
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Б. Криштул
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БУДАПЕШТ, 22 дек - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", - отметил он.
В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга поставок нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти
20 ноября, 17:21
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯРОССИЯНефть
 
 
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