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В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России

В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России - 22.12.2024, ПРАЙМ

В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T16:56+0300

2024-12-22T16:56+0300

2024-12-22T16:56+0300

энергетика

венгрия

россия

нефть

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БУДАПЕШТ, 22 дек - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", - отметил он.В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга поставок нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.

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венгрия

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венгрия, россия, нефть