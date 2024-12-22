https://1prime.ru/20241222/druzhba-853781387.html
В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России
В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России - 22.12.2024, ПРАЙМ
В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T16:56+0300
2024-12-22T16:56+0300
2024-12-22T16:56+0300
энергетика
венгрия
россия
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/92/833879202_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_97826555c62f6625b3ecb556cc6cffc4.jpg
БУДАПЕШТ, 22 дек - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", - отметил он.В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга поставок нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.
https://1prime.ru/20241120/neft-852958782.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/92/833879202_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_db6a4a01e46c6babc901ab81edc9ed16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, нефть
Энергетика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Нефть
В Венгрии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России
Сийярто: поставки нефти по "Дружбе" из России в Венгрию восстановились
БУДАПЕШТ, 22 дек - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", - отметил он.
В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга поставок нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.
Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти