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Вплоть до ядерной войны. Названы варианты исхода украинского кризиса

Вплоть до ядерной войны. Названы варианты исхода украинского кризиса - 22.12.2024, ПРАЙМ

Вплоть до ядерной войны. Названы варианты исхода украинского кризиса

И Россия, и западные страны сейчас называют друг друга "экзистенциальной угрозой", пишет норвежский профессор Ула Тунандер на платформе Substack. По его словам, | 22.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-22T15:28+0300

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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. И Россия, и западные страны сейчас называют друг друга "экзистенциальной угрозой", пишет норвежский профессор Ула Тунандер на платформе Substack. По его словам, стороны готовы пожертвовать всем, лишь бы выжить, и из этих исходных данных можно смоделировать несколько возможных сценариев окончания украинского конфликта.При этом один из этих исходов — масштабная ядерная война, предупреждает ученый.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрофессор подчеркивает, что Россия требует не подчинения Украины, а нейтральной Украины или хотя бы буферной зоны под своим контролем.Однако Запад упорно утверждает, что Россия напала на Украину. Хотя фактически именно США и Великобритания отвергли Минское и Стамбульское соглашения.В рамках одного из сценариев Запад может развернуть сухопутные войска или организовать запуск ракет по базам в глубине российской территории.Первый из возможных сценариев сводится к тому, что конфликт закончится быстро: Крым и четыре области станут частью России, Украина примет нейтралитет.Второй сценарий — конфликт продолжится в обычном режиме: Россия продолжит захватывать территории, Украина потеряет выход к морю и промышленность.Еще один сценарий — конфликт станет ядерным: Россия и Запад могут применить ядерное оружие, что приведет к огромным разрушениям.Исходя из этого анализа, ученый отмечает, что западные страны должны изменить отношение к России и признать её интересы безопасности. В конечном итоге, по его мнению, Россия и Запад должны стремиться к общей безопасности, учитывающей интересы обеих сторон.Однако сейчас Запад продолжает упорно поддерживать Украину, несмотря на её масштабные потери. Неоконсерваторы, такие как клан Каган и Виктория Нуланд, разжигают войну — эти люди еще с 1991 года мечтают развалить российское государство, указывает ученый.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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