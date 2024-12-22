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Это привилегия: вот когда стоит взять кредит на Новый год

Это привилегия: вот когда стоит взять кредит на Новый год - 22.12.2024, ПРАЙМ

Это привилегия: вот когда стоит взять кредит на Новый год

Празднование Нового года в кредит чревато серьезными проблемами с выплатой огромного долга впоследствии, особенно если гражданин не может похвастаться... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T04:04+0300

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2024-12-22T04:04+0300

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МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Празднование Нового года в кредит чревато серьезными проблемами с выплатой огромного долга впоследствии, особенно если гражданин не может похвастаться финансовой устойчивостью. В каком случае можно повеселиться за счет банка и не угодить в долговую ловушку, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДолговая ловушкаНовый год для большинства – это, без сомненья, любимый праздник. Торжества семейного застолья, радостных эмоций от подарков, веселья на корпоративах многие ждут с вожделением. И, конечно, все это оборачивается расходами. Хорошо, если денег хватает. Однако все чаще приходится прибегать к кредитным средствам. Экономисты в один голос говорят, что это идея так себе. Брать кредит на то, чтобы отпраздновать Новый год – бессмысленное расточительство, уверен кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."Кредиты обоснованы, если используются на насущные нужды – жилье, лечение, обучение, автомобиль (если он используется для работы), необходима бытовая техника, долгожданный ремонт… Может, стоит отпраздновать Новый год более скромно, а вместо дорогих подарков подарить друзьям, близким свое внимание. Беря кредит на Новый год, вы входите в зону риска: непонятно, как будет складываться экономическая ситуация в целом в стране, в регионе, в компании, в которой вы работаете", – отмечает эксперт.Банки и микрофинансовые организации, реагируя на спрос и ловя удачный для себя момент, сейчас активно предлагают всякие акции и специальные предложения по займам (под залог квартиры, автомобиля, в рассрочку и т.д.). Обещают деньги закинуть на карту в секунду. Однако ставки по таким займам делают "праздничный кредит" далеко не праздничным, когда начинаешь платить по счетам.Крайне негативно относится к кредиту ради того, чтобы широко отметить Новый год и основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев."С точки зрения финансовой грамотности брать кредиты ради праздников или мероприятий – это не только лишняя трата денег, но и долговая ловушка для любого человека. Конечно, праздники ассоциируются с эмоциями, ради которых мы иногда готовы потратиться, но ведь радость и удовольствие можно получить без значительных расходов. Для того, чтобы провести время комфортно и весело, вовсе не обязательно идти в банк, брать кредит и сорить деньгами, чтобы угодить окружающим. Гораздо важнее атмосфера, настроение и близкие люди рядом. Даже самый простой вечер в кругу семьи может стать незабываемым", – убежден финансист.Без притворства богачомРазумеется, не от хорошей жизни берутся кредиты, чтобы сделать праздник незабываемым. Несмотря на то, что зарплаты зачастую маленькие, многие подвластны настроению – пусть сейчас будет все хорошо, а потом выкрутимся. Мол, как встретишь Новый год, так его и проведешь – гулять, так гулять! При этом, почему-то забывается о второй стороне веселья в кредит: Новый год-то встречается в долг, удивляется управляющий партнер консалтинговой компании LWM-Стамбул Ленар Рахманов."Люди хотят казаться более богатыми, чем есть на самом деле. Кредит брать точно не нужно. Это неправильно. Особенно, если долг большой. А кредиткой пользоваться – только в том размере, который не будет превышать ваш полумесячный заработок. Опасность в том, что это переходит в норму. Рациональнее будет выработать правильную привычку – откладывать в течение года, чтобы не влезать в кредит. Привычкой должна стать финансовая дисциплина. В качестве альтернативы может быть несколько вариантов. Первый – откладывать в течение года по чуть-чуть, чтобы было на что праздновать. Второй – праздновать соразмерно своим возможностям. Третий – объединиться с другими людьми: вскладчину веселее", – советует экономист.Вероятно, вырабатывать в себе правильную финансовую привычку придется немалой части населения. Как уточнили агентству ПРАЙМ в пресс-службе финансового маркетплейса "Сравни", 82 процента россиян оплачивают новогодние расходы из регулярных доходов. Однако оставшиеся 18 процентов вынуждены искать дополнительные источники финансирования, включая кредиты. Это свидетельствует об "ограниченном финансовом запасе почти у пятой части россиян", отметили аналитики интернет-сервиса. Так или иначе, есть повод, если не сейчас, то после праздников задуматься о создании финансовой подушки, которая убережет от Нового года в кредит в будущем. И всегда стоит помнить, говорят экономисты, что кредиты, особенно микрозаймы, обойдутся в огромные 30 и более процентов годовых, которые затем придется выплачивать. А если случится просрочка – еще и значительными штрафами "наградят". "Разве празднование Нового года стоит того? И не факт, что праздник будет действительно радостным, даже если вы потратите крупную сумму", – предупреждает со своей стороны Астафьев.Новый год в кредит – но без ущербаБрать кредит следует в том случае, когда есть полная уверенность в завтрашнем дне, когда ожидается определенный доход в ближайшее время. Тогда заемными деньгами можно и сейчас оплатить подарки, путешествия и шикарное застолье, допускает Зайнуллин. По его словам, при таких обстоятельствах стоит рассмотреть беспроцентную рассрочку. Большинство маркетплейсов предлагают заплатить частями в течение 2-3 месяцев. "Второй вариант – так называемый беспроцентный период, когда банки по своим кредитным картам предлагают ограниченный период времени (50-100, иногда 120 дней и больше) на который можно взять кредит без выплаты процентов", – уточняет эксперт.Не лишним будет досконально проштудировать условия: например, при рассрочке и беспроцентном кредите есть обязательства по регулярным платежам, необходимым для погашения основного долга. Стоит уточнить, есть ли какие-то дополнительные комиссии, ограничения и особые условия использования заемных средств. Может оказаться, что под льготу подпадает только безналичная оплата товара, а переводы или снятие наличных исключаются, обращает в свою очередь внимание на детали использования кредиток Рахманов. "Даже я, будучи уверенным пользователем, когда пользуюсь предложениями для накопления баллов (в порядке эксперимента), иной раз могу нарваться на неожиданные траты", – отмечает финансист.Еще один совет от экспертов – избегать импульсивных покупок, которые могут подорвать ваш бюджет. Есть масса способов сделать праздник незабываемым с минимальными затратами. Куда лучше, если в воспоминаниях сохранится не долговое послевкусие, а праздничное новогоднее настроение и яркие впечатления от новогодних каникул.

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