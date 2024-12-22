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Трамп пообещал снять ограничения на производство и экспорт энергоносителей

Трамп пообещал снять ограничения на производство и экспорт энергоносителей - 22.12.2024, ПРАЙМ

Трамп пообещал снять ограничения на производство и экспорт энергоносителей

Выигравший на выборах президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие сейчас ограничения в сфере производства энергоносителей, а также на... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T21:39+0300

2024-12-22T21:39+0300

2024-12-22T21:39+0300

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Выигравший на выборах президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие сейчас ограничения в сфере производства энергоносителей, а также на экспорт газа, которые ввел ранее действующий глава государства Джо Байден. В ходе выступления на конференции Turning Point USA в штате Аризона он заявил, что для спасения экономики США в первый день своего президентства подпишет указы, которые положат конец всем ограничениям Байдена на производство энергии и прекратит "его безумный мандат" на электрические автомобили, отменю запрет на экспорт природного газа". Кроме того, Трамп сообщил, что объявит о чрезвычайном положении в США в связи с ситуацией в энергетической сфере.

https://1prime.ru/20241222/tramp-853785204.html

сша

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сша, дональд трамп, джо байден