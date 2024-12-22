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Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время

Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время - 22.12.2024, ПРАЙМ

Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время

Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров. | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T06:32+0300

2024-12-22T06:32+0300

2024-12-22T06:32+0300

бизнес

экономика

донецк

москва

краснодар

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ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров. "В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть", - сказал собеседник агентства. По его словам, у промышленного производства в республике большой потенциал благодаря транспортной доступности. "У нас недалеко находится трасса федеральная, которая на север - Москва, на юг - Краснодар, Ростов рядом, есть море, есть грузовой порт, который сейчас находится на стадии реконструкции, модернизация железной дороги", - отметил министр.

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