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Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время
Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время - 22.12.2024, ПРАЙМ
Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время
Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T06:32+0300
2024-12-22T06:32+0300
2024-12-22T06:32+0300
бизнес
экономика
донецк
москва
краснодар
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ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров.
"В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у промышленного производства в республике большой потенциал благодаря транспортной доступности.
"У нас недалеко находится трасса федеральная, которая на север - Москва, на юг - Краснодар, Ростов рядом, есть море, есть грузовой порт, который сейчас находится на стадии реконструкции, модернизация железной дороги", - отметил министр.
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бизнес, донецк, москва, краснодар
Бизнес, Экономика, Донецк, МОСКВА, КРАСНОДАР
Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время
Захаров: реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время
ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров.
"В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у промышленного производства в республике большой потенциал благодаря транспортной доступности.
"У нас недалеко находится трасса федеральная, которая на север - Москва, на юг - Краснодар, Ростов рядом, есть море, есть грузовой порт, который сейчас находится на стадии реконструкции, модернизация железной дороги", - отметил министр.