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Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ - 22.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241222/skywell-853783267.html
Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ
Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ - 22.12.2024, ПРАЙМ
Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ
Дилерские центры китайского автомобильного бренда Skywell начали закрываться в России, пишут "Известия". | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T22:45+0300
2024-12-22T22:45+0300
экономика
авто
китайские авто
россия
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Дилерские центры китайского автомобильного бренда Skywell начали закрываться в России, пишут "Известия". Skywell появился на российском рынке в конце 2022 года с электрическим кроссовером ET5, а в 2023 году начал продавать гибридный паркетник HT-i.Опрошенные журналистами издания представители дилеров в Санкт-Петербурге рассказали, что автосалоны больше не занимаются моделями данной марки, а сотрудник дилерского центра Skywell в городе заявил, что автомобили закончились и представительство не знает, что будет делать на Новый год.По данным "Известий", в других городах страны, где представлена марка Skywell, сейчас осталось в наличии небольшое число машин 2022 и 2023 годов выпуска. В течение 11 месяцев текущего года в РФ было продано 202 автомобиля бренда Skywell, что в сравнении с прошлым годом оказалось ниже на 61,9%, пишет издание
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авто, китайские авто, россия
Экономика, Авто, китайские авто, РОССИЯ
22:45 22.12.2024
 
Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ

"Известия": марка Skywell закрывает дилерские центры в России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСветофор
Светофор - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Дилерские центры китайского автомобильного бренда Skywell начали закрываться в России, пишут "Известия".
Skywell появился на российском рынке в конце 2022 года с электрическим кроссовером ET5, а в 2023 году начал продавать гибридный паркетник HT-i.
Опрошенные журналистами издания представители дилеров в Санкт-Петербурге рассказали, что автосалоны больше не занимаются моделями данной марки, а сотрудник дилерского центра Skywell в городе заявил, что автомобили закончились и представительство не знает, что будет делать на Новый год.
По данным "Известий", в других городах страны, где представлена марка Skywell, сейчас осталось в наличии небольшое число машин 2022 и 2023 годов выпуска. В течение 11 месяцев текущего года в РФ было продано 202 автомобиля бренда Skywell, что в сравнении с прошлым годом оказалось ниже на 61,9%, пишет издание
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