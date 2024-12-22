https://1prime.ru/20241222/skywell-853783267.html
Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ
Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ - 22.12.2024, ПРАЙМ
Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ
Дилерские центры китайского автомобильного бренда Skywell начали закрываться в России, пишут "Известия". | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T22:45+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Дилерские центры китайского автомобильного бренда Skywell начали закрываться в России, пишут "Известия". Skywell появился на российском рынке в конце 2022 года с электрическим кроссовером ET5, а в 2023 году начал продавать гибридный паркетник HT-i.Опрошенные журналистами издания представители дилеров в Санкт-Петербурге рассказали, что автосалоны больше не занимаются моделями данной марки, а сотрудник дилерского центра Skywell в городе заявил, что автомобили закончились и представительство не знает, что будет делать на Новый год.По данным "Известий", в других городах страны, где представлена марка Skywell, сейчас осталось в наличии небольшое число машин 2022 и 2023 годов выпуска. В течение 11 месяцев текущего года в РФ было продано 202 автомобиля бренда Skywell, что в сравнении с прошлым годом оказалось ниже на 61,9%, пишет издание
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авто, китайские авто, россия
Экономика, Авто, китайские авто, РОССИЯ
Китайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ
"Известия": марка Skywell закрывает дилерские центры в России
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ.
Дилерские центры китайского автомобильного бренда Skywell начали закрываться в России, пишут "Известия"
.
Skywell появился на российском рынке в конце 2022 года с электрическим кроссовером ET5, а в 2023 году начал продавать гибридный паркетник HT-i.
Опрошенные журналистами издания представители дилеров в Санкт-Петербурге рассказали, что автосалоны больше не занимаются моделями данной марки, а сотрудник дилерского центра Skywell в городе заявил, что автомобили закончились и представительство не знает, что будет делать на Новый год.
По данным "Известий", в других городах страны, где представлена марка Skywell, сейчас осталось в наличии небольшое число машин 2022 и 2023 годов выпуска. В течение 11 месяцев текущего года в РФ было продано 202 автомобиля бренда Skywell, что в сравнении с прошлым годом оказалось ниже на 61,9%, пишет издание
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