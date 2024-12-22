https://1prime.ru/20241222/svo-853776977.html

Путин прокомментировал принятие решения о начале спецоперации

Путин прокомментировал принятие решения о начале спецоперации - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал принятие решения о начале спецоперации

Россия должна была раньше сориентироваться и понять, что оппоненты не собираются исполнять минские соглашения, она должна была раньше готовиться к боевым... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T12:04+0300

2024-12-22T12:04+0300

2024-12-22T12:15+0300

спецоперация на украине

украина

россия

владимир путин

минские соглашения

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россия должна была раньше сориентироваться и понять, что оппоненты не собираются исполнять минские соглашения, она должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя принятие решения о начале СВО в 2022 году. Глава государства в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что решение, которое было принято в феврале 2022 года, нужно было принимать раньше и готовиться к дальнейшим мероприятиям и к специальной военной операции."Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о начале СВО в 2022 году. Говоря о том, что специальную военную операцию на Украине нужно было начать раньше, отметил, что конкретную дату и срок назвать трудно."Здесь трудно, наверное, конкретную дату и срок назвать вообще невозможно", - сказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о том, насколько раньше нужно было принять решение о начале СВО.По словам Путина, Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, действовать более решительно и выбрать момент, чтобы их начать, а не ждать."А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", - подчеркнул президент.Глава государства подчеркнул, что бездействие Москвы в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа. "Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа", - сказал Путин.Он напомнил, что западные лидеры публично признались в том, что они не собирались выполнять минские соглашения, а хотели дать ВСУ время на перевооружение.По словам Путина, Россия должна была раньше сориентироваться, что ее оппоненты не собираются выполнять минские соглашения, а вводят Москву в заблуждение.“Позднее западные лидеры признались в этом, они же публично заявили, что они и не собирались выполнять минские соглашения, что они собирались только реализовать одну цель - дать время для перевооружения ВСУ для того, чтобы они подготовились к будущим боевым действиям”, - сказал Путин.Давая Киеву возможность подготовиться к будущим боевым действиям, западные лидеры исходили из того, что они начнутся, указал президент. "А если они давали им возможность подготовиться к будущим боевым действиям, значит, рассчитывали на то, что они начнутся. Это значит, что они исходили из того, что будут боевые действия", - сказал глава государства.

https://1prime.ru/20241222/putin-853776399.html

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украина, россия, владимир путин, минские соглашения