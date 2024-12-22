https://1prime.ru/20241222/ukrashnie-853784646.html

Россиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году

Россиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году - 22.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году

Неправильная установка на машину новогодних украшений может привести к штрафам. Издание 32cars.ru выяснило у инспекторов ГАИ, на что они могут обратить... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T21:44+0300

2024-12-22T21:44+0300

2024-12-22T21:44+0300

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Неправильная установка на машину новогодних украшений может привести к штрафам. Издание 32cars.ru выяснило у инспекторов ГАИ, на что они могут обратить внимание.Отмечается, что нарушение правил использования украшений на машине грозит штрафом в размере от 500 рублей, а при аварии может стать основанием для признания водителя виновным в ДТП.В материале издания сказано, что светящиеся гирлянды и дополнительное освещение вызывают повышенное внимание у инспекторов, так как правила дорожного движения содержат запрет на использование несертифицированных источников света. Кроме того, лишние мигающие элементы могут отвлекать внимание других участников дорожного движения и провоцировать аварии.Что касается таких внешних украшений, таких как "рога оленя" или "красный нос Рудольфа", то, по данным издания, их можно размещать, но при этом они не должны закрывать фары, зеркала и регистрационные номера на автомобиле. Авторы материала предупредили, что указанные элементы могут оторваться при движении на большой скорости и создать опасность для других участников дорожного движения. Также рекомендуется надежно закреплять внутренние украшения, например, шары и гирлянды. В противном случае они могут нанести водителю и пассажирам травмы при резком торможения или ДТП. Кроме того, внутренние украшения не должны мешать обзору водителя, так как это может быть квалифицировано как нарушение правил дорожного движения, пишет издание.

https://1prime.ru/20241221/ostanovka-853772800.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, пдд, новый год, украшения