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Россиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году
Россиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году - 22.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году
Неправильная установка на машину новогодних украшений может привести к штрафам. Издание 32cars.ru выяснило у инспекторов ГАИ, на что они могут обратить... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T21:44+0300
2024-12-22T21:44+0300
россия
авто
пдд
новый год
украшения
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Неправильная установка на машину новогодних украшений может привести к штрафам. Издание 32cars.ru выяснило у инспекторов ГАИ, на что они могут обратить внимание.Отмечается, что нарушение правил использования украшений на машине грозит штрафом в размере от 500 рублей, а при аварии может стать основанием для признания водителя виновным в ДТП.В материале издания сказано, что светящиеся гирлянды и дополнительное освещение вызывают повышенное внимание у инспекторов, так как правила дорожного движения содержат запрет на использование несертифицированных источников света. Кроме того, лишние мигающие элементы могут отвлекать внимание других участников дорожного движения и провоцировать аварии.Что касается таких внешних украшений, таких как "рога оленя" или "красный нос Рудольфа", то, по данным издания, их можно размещать, но при этом они не должны закрывать фары, зеркала и регистрационные номера на автомобиле. Авторы материала предупредили, что указанные элементы могут оторваться при движении на большой скорости и создать опасность для других участников дорожного движения. Также рекомендуется надежно закреплять внутренние украшения, например, шары и гирлянды. В противном случае они могут нанести водителю и пассажирам травмы при резком торможения или ДТП. Кроме того, внутренние украшения не должны мешать обзору водителя, так как это может быть квалифицировано как нарушение правил дорожного движения, пишет издание.
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россия, авто, пдд, новый год, украшения
РОССИЯ, Авто, ПДД, Новый год, украшения
21:44 22.12.2024
 
Россиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году

Стало известно, какой новогодний декор на машинах грозит автомобилистам штрафами

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНовогодний базар в ЦУМе
Новогодний базар в ЦУМе - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Неправильная установка на машину новогодних украшений может привести к штрафам. Издание 32cars.ru выяснило у инспекторов ГАИ, на что они могут обратить внимание.
Отмечается, что нарушение правил использования украшений на машине грозит штрафом в размере от 500 рублей, а при аварии может стать основанием для признания водителя виновным в ДТП.
В материале издания сказано, что светящиеся гирлянды и дополнительное освещение вызывают повышенное внимание у инспекторов, так как правила дорожного движения содержат запрет на использование несертифицированных источников света. Кроме того, лишние мигающие элементы могут отвлекать внимание других участников дорожного движения и провоцировать аварии.
Что касается таких внешних украшений, таких как "рога оленя" или "красный нос Рудольфа", то, по данным издания, их можно размещать, но при этом они не должны закрывать фары, зеркала и регистрационные номера на автомобиле. Авторы материала предупредили, что указанные элементы могут оторваться при движении на большой скорости и создать опасность для других участников дорожного движения.
Также рекомендуется надежно закреплять внутренние украшения, например, шары и гирлянды. В противном случае они могут нанести водителю и пассажирам травмы при резком торможения или ДТП. Кроме того, внутренние украшения не должны мешать обзору водителя, так как это может быть квалифицировано как нарушение правил дорожного движения, пишет издание.
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