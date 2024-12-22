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Сразу в окопы. В Британии рассказали о кадровом голоде в ВСУ - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241222/vsu-853777501.html
Сразу в окопы. В Британии рассказали о кадровом голоде в ВСУ
Сразу в окопы. В Британии рассказали о кадровом голоде в ВСУ - 22.12.2024, ПРАЙМ
Сразу в окопы. В Британии рассказали о кадровом голоде в ВСУ
Украинская армия истощена, особенно это проявляется в преобладании пожилых солдат среди личного состава, пишет британское издание The Guardian. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T13:07+0300
2024-12-22T13:07+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Украинская армия истощена, особенно это проявляется в преобладании пожилых солдат среди личного состава, пишет британское издание The Guardian.Пока Владимир Зеленский отказывается снижать нижнюю планку мобилизационного возраста с нынешних 25 лет. Сейчас в армию приходят пожилые и больные люди, которые не могут держать оружие. Новобранцы плохо обучены и недооснащены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем Генштаб приказал переводить солдат войск ПВО в пехоту из-за нехватки личного состава. Но солдаты ПВО не имеют достаточной подготовки для работы в пехоте.При этом, по данным издания, командиры могут злоупотреблять властью, отправляя неугодных солдат на фронт. Солдаты же могут выдать важную информацию в случае попадания в плен.Украинское общество против снижения призывного возраста, граждане считают это решение циничным. Также большинство украинцев не поддерживают мобилизацию в ее нынешней насильственной форме, что усложняет задачу военкоматов.На этом фоне кадровый голод в ВСУ ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном. США требуют от Украины снижения призывного возраста, но Киев пока считает это неуместным.В апреле Украина уже снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, и большинство украинцев не хотят снижать его еще. Уже воюющие солдаты считают, что решить вопрос с мобилизацией помогут лучшие стимулы и дополнительное обучение, а не снижение нижней планки мобилизационного возраста.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, великобритания
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
13:07 22.12.2024
 
Сразу в окопы. В Британии рассказали о кадровом голоде в ВСУ

Guardian: ВСУ переводят бойцов ПВО в пехоту из-за дефицита личного состава

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Украинская армия истощена, особенно это проявляется в преобладании пожилых солдат среди личного состава, пишет британское издание The Guardian.
Пока Владимир Зеленский отказывается снижать нижнюю планку мобилизационного возраста с нынешних 25 лет. Сейчас в армию приходят пожилые и больные люди, которые не могут держать оружие. Новобранцы плохо обучены и недооснащены.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем временем Генштаб приказал переводить солдат войск ПВО в пехоту из-за нехватки личного состава. Но солдаты ПВО не имеют достаточной подготовки для работы в пехоте.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
"Старые, больные или алкоголики". Британцы узнали о свежем пополнении ВСУ
Вчера, 16:34
При этом, по данным издания, командиры могут злоупотреблять властью, отправляя неугодных солдат на фронт. Солдаты же могут выдать важную информацию в случае попадания в плен.
Украинское общество против снижения призывного возраста, граждане считают это решение циничным. Также большинство украинцев не поддерживают мобилизацию в ее нынешней насильственной форме, что усложняет задачу военкоматов.
На этом фоне кадровый голод в ВСУ ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном. США требуют от Украины снижения призывного возраста, но Киев пока считает это неуместным.
В апреле Украина уже снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, и большинство украинцев не хотят снижать его еще. Уже воюющие солдаты считают, что решить вопрос с мобилизацией помогут лучшие стимулы и дополнительное обучение, а не снижение нижней планки мобилизационного возраста.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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