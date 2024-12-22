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Средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40% - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40%
Средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40% - 22.12.2024, ПРАЙМ
Средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40%
Средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40%, рассказал РИА Новости министр экономического развития Донецкой Народной Республики Максим Захаров. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T05:02+0300
2024-12-22T05:02+0300
экономика
донецк
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ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. Средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40%, рассказал РИА Новости министр экономического развития Донецкой Народной Республики Максим Захаров. "Экономика показала свой рост, она продолжает расти… в качестве доказательства того, что экономика растет, у нас увеличилась средняя заработная плата на 37,8%", - сказал собеседник агентства. Он упомянул и другие показатели, которые говорят о росте экономики. "Это оборот реализованной промышленной продукции, он увеличился на 4,2%, далее, объем инвестиций в основной капитал - практически в два раза выше, чем в прошлом году. Тоже очень хорошие показатели. Основные объемы инвестиций - это в основном промышленность, еще есть сельское хозяйство, энергетика, но это уже в меньшем объеме", - добавил он. По его словам, есть еще и косвенные показатели роста экономики - это доверие бизнеса, растет количество резидентов свободной экономической зоны. "Это объем инвестиций - практически в три раза выше, то есть это 30 миллиардов рублей, серьезные показатели", - отметил он. Создаются и рабочие места, добавил Захаров. "Шесть тысяч рабочих мест планируется создать новых, и еще один показатель, который больше к нашей сфере, к малому и среднему предпринимательству, - на 5% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства в республике", - отметил он.
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донецк
Экономика, Донецк
05:02 22.12.2024
 
Средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40%

Захаров: средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40%

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ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. Средняя зарплата в ДНР в 2024 году выросла почти на 40%, рассказал РИА Новости министр экономического развития Донецкой Народной Республики Максим Захаров.
"Экономика показала свой рост, она продолжает расти… в качестве доказательства того, что экономика растет, у нас увеличилась средняя заработная плата на 37,8%", - сказал собеседник агентства.
Он упомянул и другие показатели, которые говорят о росте экономики.
"Это оборот реализованной промышленной продукции, он увеличился на 4,2%, далее, объем инвестиций в основной капитал - практически в два раза выше, чем в прошлом году. Тоже очень хорошие показатели. Основные объемы инвестиций - это в основном промышленность, еще есть сельское хозяйство, энергетика, но это уже в меньшем объеме", - добавил он.
По его словам, есть еще и косвенные показатели роста экономики - это доверие бизнеса, растет количество резидентов свободной экономической зоны. "Это объем инвестиций - практически в три раза выше, то есть это 30 миллиардов рублей, серьезные показатели", - отметил он.
Создаются и рабочие места, добавил Захаров.
"Шесть тысяч рабочих мест планируется создать новых, и еще один показатель, который больше к нашей сфере, к малому и среднему предпринимательству, - на 5% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства в республике", - отметил он.
 
ЭкономикаДонецк
 
 
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