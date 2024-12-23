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FT: Россия стремится стать мировым лидером в строительстве АЭС - 23.12.2024, ПРАЙМ
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FT: Россия стремится стать мировым лидером в строительстве АЭС
FT: Россия стремится стать мировым лидером в строительстве АЭС - 23.12.2024, ПРАЙМ
FT: Россия стремится стать мировым лидером в строительстве АЭС
Россия строит более десяти атомных блоков за рубежом, стремясь освоить растущий спрос на энергию, вызванный искусственным интеллектом и развивающимися рынками,... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T12:06+0300
2024-12-23T12:06+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия строит более десяти атомных блоков за рубежом, стремясь освоить растущий спрос на энергию, вызванный искусственным интеллектом и развивающимися рынками, передает издание Financial Times."Москва удваивает усилия по усилению своего глобального влияния, расширяя свой ядерный флот: строительство АЭС ведется в таких странах, как Бангладеш, Египет, Индия, Иран, Китай и Турция. Россия усилила свою роль в качестве крупного поставщика ядерной энергии, несмотря на то, что нефтегазовый сектор столкнулся с жесткими санкциями", - сказано в материале.По словам уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, страна хочет укрепить свои позиции в качестве "одного из крупнейших строителей новых атомных станций в мире".По его словам, Россия ожидает высокого спроса на атомную энергию со стороны развивающихся стран, стремящихся к более чистым источникам энергии, а также со стороны технологических компаний, использующих искусственный интеллект в центрах обработки данных. В этом году Международное агентство по атомной энергии прогнозирует, что к 2050 году мировая мощность атомной генерации увеличится на 155 процентов и достигнет 950 гигаватт."Мы строим более 10 различных блоков по всему миру. Нам нужно много энергии. Мы не сможем обеспечить ее без использования... ядерной энергии. Мы знаем, что она безопасна", - отметил Титов в беседе с изданием.Согласно статье, опубликованной в прошлом году в журнале Nature Energy Норвежским институтом международных отношений, растущий зарубежный ядерный портфель России, включающий строительство реакторов, поставку топлива и другие услуги, охватывает 54 страны, заключили в изданиит.
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россия, аэс
Энергетика, РОССИЯ, АЭС
12:06 23.12.2024
 
FT: Россия стремится стать мировым лидером в строительстве АЭС

FT: Россия намерена стать мировым лидером в строительстве атомных электростанций

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия строит более десяти атомных блоков за рубежом, стремясь освоить растущий спрос на энергию, вызванный искусственным интеллектом и развивающимися рынками, передает издание Financial Times.
"Москва удваивает усилия по усилению своего глобального влияния, расширяя свой ядерный флот: строительство АЭС ведется в таких странах, как Бангладеш, Египет, Индия, Иран, Китай и Турция. Россия усилила свою роль в качестве крупного поставщика ядерной энергии, несмотря на то, что нефтегазовый сектор столкнулся с жесткими санкциями", - сказано в материале.
По словам уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, страна хочет укрепить свои позиции в качестве "одного из крупнейших строителей новых атомных станций в мире".
По его словам, Россия ожидает высокого спроса на атомную энергию со стороны развивающихся стран, стремящихся к более чистым источникам энергии, а также со стороны технологических компаний, использующих искусственный интеллект в центрах обработки данных. В этом году Международное агентство по атомной энергии прогнозирует, что к 2050 году мировая мощность атомной генерации увеличится на 155 процентов и достигнет 950 гигаватт.
"Мы строим более 10 различных блоков по всему миру. Нам нужно много энергии. Мы не сможем обеспечить ее без использования... ядерной энергии. Мы знаем, что она безопасна", - отметил Титов в беседе с изданием.
Согласно статье, опубликованной в прошлом году в журнале Nature Energy Норвежским институтом международных отношений, растущий зарубежный ядерный портфель России, включающий строительство реакторов, поставку топлива и другие услуги, охватывает 54 страны, заключили в изданиит.
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