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В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам"

В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам" - 23.12.2024, ПРАЙМ

В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам"

Financial Times сообщает о возможном слиянии Honda и Nissan, в результате которого может появиться компания с активами в 52 миллиарда долларов. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T08:00+0300

2024-12-23T08:00+0300

2024-12-23T08:00+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Financial Times сообщает о возможном слиянии Honda и Nissan, в результате которого может появиться компания с активами в 52 миллиарда долларов. Рассмотрим ключевые аспекты этого потенциального объединения и его влияние на мировой автомобильный рынок. В последние годы в автомобильной отрасли наблюдается активная консолидация. Хорошим примером служит создание концерна Stellantis, куда вошли Peugeot, Citroën и Fiat. Возможное слияние Honda и Nissan следует этой тенденции, реагируя на усиление конкуренции со стороны китайских производителей. Для Nissan объединение может стать важным стратегическим шагом. После фактического распада альянса с Renault и серии корпоративных скандалов, включая уголовное преследование руководства, компании необходимо укреплять свои позиции на рынке. Новый альянс мог бы помочь в решении этих задач. Honda также сталкивается с определенными трудностями. Компания теряет позиции на различных рынках - это было заметно, например, в России до февраля 2022 года. Объединение ресурсов и технологий двух производителей могло бы усилить их конкурентоспособность в борьбе с Tesla и BYD. Важно учитывать, что Nissan владеет долей в Mitsubishi. Таким образом, речь идет о формировании крупного японского объединения, способного конкурировать с китайскими компаниями, которые располагают значительными финансовыми ресурсами и активно приобретают европейские автомобильные активы. Однако существуют регуляторные риски. Антимонопольные органы уже блокировали подобные сделки - например, когда Volvo Trucks пыталась приобрести долю в Scania. В случае с Honda и Nissan ситуация может осложниться тем, что объединяются крупные производители из одной страны. В текущих условиях, когда необходимы масштабные инвестиции в развитие электромобилей, такое слияние может быть обоснованным решением для японского автопрома. Объединенная компания, которая станет третьей по величине после Toyota и Volkswagen, получит больше возможностей для конкуренции с Tesla и BYD. Реализация слияния будет зависеть от множества факторов: от позиции регуляторов до способности компаний объединить операционные процессы. Сами переговоры о слиянии показывают, что в автомобильной отрасли усиливается тренд на укрупнение компаний для привлечения инвестиций в новые технологии.Автор: Юрий Фурлетов, доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юрий Фурлетов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853738697_0:266:720:986_100x100_80_0_0_91d6c44d5d0cd9cf1275f9d4253c1688.jpg

мнения аналитиков, бизнес, nissan, honda, tesla, авто