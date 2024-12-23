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В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам" - 23.12.2024, ПРАЙМ
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В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам"
В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам" - 23.12.2024, ПРАЙМ
В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам"
Financial Times сообщает о возможном слиянии Honda и Nissan, в результате которого может появиться компания с активами в 52 миллиарда долларов. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T08:00+0300
2024-12-23T08:00+0300
мнения аналитиков
бизнес
nissan
honda
tesla
авто
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Financial Times сообщает о возможном слиянии Honda и Nissan, в результате которого может появиться компания с активами в 52 миллиарда долларов. Рассмотрим ключевые аспекты этого потенциального объединения и его влияние на мировой автомобильный рынок. В последние годы в автомобильной отрасли наблюдается активная консолидация. Хорошим примером служит создание концерна Stellantis, куда вошли Peugeot, Citroën и Fiat. Возможное слияние Honda и Nissan следует этой тенденции, реагируя на усиление конкуренции со стороны китайских производителей. Для Nissan объединение может стать важным стратегическим шагом. После фактического распада альянса с Renault и серии корпоративных скандалов, включая уголовное преследование руководства, компании необходимо укреплять свои позиции на рынке. Новый альянс мог бы помочь в решении этих задач. Honda также сталкивается с определенными трудностями. Компания теряет позиции на различных рынках - это было заметно, например, в России до февраля 2022 года. Объединение ресурсов и технологий двух производителей могло бы усилить их конкурентоспособность в борьбе с Tesla и BYD. Важно учитывать, что Nissan владеет долей в Mitsubishi. Таким образом, речь идет о формировании крупного японского объединения, способного конкурировать с китайскими компаниями, которые располагают значительными финансовыми ресурсами и активно приобретают европейские автомобильные активы. Однако существуют регуляторные риски. Антимонопольные органы уже блокировали подобные сделки - например, когда Volvo Trucks пыталась приобрести долю в Scania. В случае с Honda и Nissan ситуация может осложниться тем, что объединяются крупные производители из одной страны. В текущих условиях, когда необходимы масштабные инвестиции в развитие электромобилей, такое слияние может быть обоснованным решением для японского автопрома. Объединенная компания, которая станет третьей по величине после Toyota и Volkswagen, получит больше возможностей для конкуренции с Tesla и BYD. Реализация слияния будет зависеть от множества факторов: от позиции регуляторов до способности компаний объединить операционные процессы. Сами переговоры о слиянии показывают, что в автомобильной отрасли усиливается тренд на укрупнение компаний для привлечения инвестиций в новые технологии.Автор: Юрий Фурлетов, доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха
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Юрий Фурлетов
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Юрий Фурлетов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853738697_0:266:720:986_100x100_80_0_0_91d6c44d5d0cd9cf1275f9d4253c1688.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, бизнес, nissan, honda, tesla, авто
Мнения аналитиков, Бизнес, Nissan, Honda, Tesla, Авто
08:00 23.12.2024
 
В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам"

Эксперт Фурлетов: слияние Honda и Nissan поможет им конкурировать с китайцами

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Юрий Фурлетов, к.н., доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха
Юрий Фурлетов
Доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Financial Times сообщает о возможном слиянии Honda и Nissan, в результате которого может появиться компания с активами в 52 миллиарда долларов.
Рассмотрим ключевые аспекты этого потенциального объединения и его влияние на мировой автомобильный рынок. В последние годы в автомобильной отрасли наблюдается активная консолидация. Хорошим примером служит создание концерна Stellantis, куда вошли Peugeot, Citroën и Fiat. Возможное слияние Honda и Nissan следует этой тенденции, реагируя на усиление конкуренции со стороны китайских производителей.
Для Nissan объединение может стать важным стратегическим шагом. После фактического распада альянса с Renault и серии корпоративных скандалов, включая уголовное преследование руководства, компании необходимо укреплять свои позиции на рынке. Новый альянс мог бы помочь в решении этих задач.
Honda также сталкивается с определенными трудностями. Компания теряет позиции на различных рынках - это было заметно, например, в России до февраля 2022 года. Объединение ресурсов и технологий двух производителей могло бы усилить их конкурентоспособность в борьбе с Tesla и BYD. Важно учитывать, что Nissan владеет долей в Mitsubishi. Таким образом, речь идет о формировании крупного японского объединения, способного конкурировать с китайскими компаниями, которые располагают значительными финансовыми ресурсами и активно приобретают европейские автомобильные активы.
Однако существуют регуляторные риски. Антимонопольные органы уже блокировали подобные сделки - например, когда Volvo Trucks пыталась приобрести долю в Scania. В случае с Honda и Nissan ситуация может осложниться тем, что объединяются крупные производители из одной страны.
В текущих условиях, когда необходимы масштабные инвестиции в развитие электромобилей, такое слияние может быть обоснованным решением для японского автопрома. Объединенная компания, которая станет третьей по величине после Toyota и Volkswagen, получит больше возможностей для конкуренции с Tesla и BYD.
Реализация слияния будет зависеть от множества факторов: от позиции регуляторов до способности компаний объединить операционные процессы. Сами переговоры о слиянии показывают, что в автомобильной отрасли усиливается тренд на укрупнение компаний для привлечения инвестиций в новые технологии.
Автор: Юрий Фурлетов, доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха

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