В мире может появиться автогигант, который даст бой "китайцам"

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Financial Times сообщает о возможном слиянии Honda и Nissan, в результате которого может появиться компания с активами в 52 миллиарда долларов. Рассмотрим ключевые аспекты этого потенциального объединения и его влияние на мировой автомобильный рынок. В последние годы в автомобильной отрасли наблюдается активная консолидация. Хорошим примером служит создание концерна Stellantis, куда вошли Peugeot, Citroën и Fiat. Возможное слияние Honda и Nissan следует этой тенденции, реагируя на усиление конкуренции со стороны китайских производителей. Для Nissan объединение может стать важным стратегическим шагом. После фактического распада альянса с Renault и серии корпоративных скандалов, включая уголовное преследование руководства, компании необходимо укреплять свои позиции на рынке. Новый альянс мог бы помочь в решении этих задач. Honda также сталкивается с определенными трудностями. Компания теряет позиции на различных рынках - это было заметно, например, в России до февраля 2022 года. Объединение ресурсов и технологий двух производителей могло бы усилить их конкурентоспособность в борьбе с Tesla и BYD. Важно учитывать, что Nissan владеет долей в Mitsubishi. Таким образом, речь идет о формировании крупного японского объединения, способного конкурировать с китайскими компаниями, которые располагают значительными финансовыми ресурсами и активно приобретают европейские автомобильные активы. Однако существуют регуляторные риски. Антимонопольные органы уже блокировали подобные сделки - например, когда Volvo Trucks пыталась приобрести долю в Scania. В случае с Honda и Nissan ситуация может осложниться тем, что объединяются крупные производители из одной страны. В текущих условиях, когда необходимы масштабные инвестиции в развитие электромобилей, такое слияние может быть обоснованным решением для японского автопрома. Объединенная компания, которая станет третьей по величине после Toyota и Volkswagen, получит больше возможностей для конкуренции с Tesla и BYD. Реализация слияния будет зависеть от множества факторов: от позиции регуляторов до способности компаний объединить операционные процессы. Сами переговоры о слиянии показывают, что в автомобильной отрасли усиливается тренд на укрупнение компаний для привлечения инвестиций в новые технологии.Автор: Юрий Фурлетов, доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Financial Times сообщает о возможном слиянии Honda и Nissan, в результате которого может появиться компания с активами в 52 миллиарда долларов.
Рассмотрим ключевые аспекты этого потенциального объединения и его влияние на мировой автомобильный рынок. В последние годы в автомобильной отрасли наблюдается активная консолидация. Хорошим примером служит создание концерна Stellantis, куда вошли Peugeot, Citroën и Fiat. Возможное слияние Honda и Nissan следует этой тенденции, реагируя на усиление конкуренции со стороны китайских производителей.
Для Nissan объединение может стать важным стратегическим шагом. После фактического распада альянса с Renault и серии корпоративных скандалов, включая уголовное преследование руководства, компании необходимо укреплять свои позиции на рынке. Новый альянс мог бы помочь в решении этих задач.
Honda также сталкивается с определенными трудностями. Компания теряет позиции на различных рынках - это было заметно, например, в России до февраля 2022 года. Объединение ресурсов и технологий двух производителей могло бы усилить их конкурентоспособность в борьбе с Tesla и BYD. Важно учитывать, что Nissan владеет долей в Mitsubishi. Таким образом, речь идет о формировании крупного японского объединения, способного конкурировать с китайскими компаниями, которые располагают значительными финансовыми ресурсами и активно приобретают европейские автомобильные активы.
Однако существуют регуляторные риски. Антимонопольные органы уже блокировали подобные сделки - например, когда Volvo Trucks пыталась приобрести долю в Scania. В случае с Honda и Nissan ситуация может осложниться тем, что объединяются крупные производители из одной страны.
В текущих условиях, когда необходимы масштабные инвестиции в развитие электромобилей, такое слияние может быть обоснованным решением для японского автопрома. Объединенная компания, которая станет третьей по величине после Toyota и Volkswagen, получит больше возможностей для конкуренции с Tesla и BYD.
Реализация слияния будет зависеть от множества факторов: от позиции регуляторов до способности компаний объединить операционные процессы. Сами переговоры о слиянии показывают, что в автомобильной отрасли усиливается тренд на укрупнение компаний для привлечения инвестиций в новые технологии.
Автор: Юрий Фурлетов, доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха
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