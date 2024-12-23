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Хуже чем при Гитлере: разорился производитель фирменной звезды Mercedes
Хуже чем при Гитлере: разорился производитель фирменной звезды Mercedes - 23.12.2024, ПРАЙМ
Хуже чем при Гитлере: разорился производитель фирменной звезды Mercedes
Пережившая вторжение Наполеона, Великую депрессию и две мировые войны немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH – поставщик решеток, ручек и фирменных... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:17+0300
2024-12-23T13:17+0300
2024-12-23T13:17+0300
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МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Пережившая вторжение Наполеона, Великую депрессию и две мировые войны немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH – поставщик решеток, ручек и фирменных звезд для Mercedes-Benz Group AG обанкротилась в ноябре на фоне спада спроса и роста затрат, пишет Bloomberg.Компания Gerhardi, основанная в 1796 году, начала производить изделия из металла задолго до послевоенного автомобильного бума в Германии. Благодаря профессионализму она стала одним из европейских поставщиков Mercedes, в том числе, именно Gerhardi делает для автогиганта фирменную пластиковую звезду.Но теперь она, как и многие другие европейские компании в цепочке поставок автомобилей, сталкиваются с кризисом отрасли: затраты растут, продажи падают, а электромобили из Китая выдавливают традиционных производителей.С учетом плана сокращения бизнеса Volkswagen AG, Stellantis NV и Ford Motor их положение может еще больше ухудшиться. Так, французская Forvia SE, которая производит компоненты для упомянутых автогигантов, сокращает тысячи рабочих мест, поскольку их продукция становится неактуальной. Но и поставщики для европейских автомобилей, например, шведский производитель аккумуляторов Northvolt AB, задыхается из-за спада продаж и сокращения госсубсидий.В этом году европейские производители комплектующих объявили о сокращении 53 тысяч рабочих мест, что больше, чем во время пандемии коронавируса. На фоне риска ухудшения торговых связей с США, высоких цен на энергоносители и евробюрократии будущий год выглядит не менее мрачным."Автомобильная промышленность является одним из самых нестабильных секторов в мире", — сказал Эндрю Бергбаум, глобальный соруководитель автомобильной и промышленной практики в AlixPartners. "Производители замедляют работу и останавливают производственные линии, что оказывает глубокое влияние на базу поставок".
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mercedes, бизнес, мировая экономика, германия, авто
Mercedes, Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Авто
Хуже чем при Гитлере: разорился производитель фирменной звезды Mercedes
Bloomberg: разорен переживший Наполеона производитель фирменной звезды Mercedes
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ.
Пережившая вторжение Наполеона, Великую депрессию и две мировые войны немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH – поставщик решеток, ручек и фирменных звезд для Mercedes-Benz Group AG обанкротилась в ноябре на фоне спада спроса и роста затрат, пишет Bloomberg
.
Компания Gerhardi, основанная в 1796 году, начала производить изделия из металла задолго до послевоенного автомобильного бума в Германии. Благодаря профессионализму она стала одним из европейских поставщиков Mercedes, в том числе, именно Gerhardi делает для автогиганта фирменную пластиковую звезду.
Но теперь она, как и многие другие европейские компании в цепочке поставок автомобилей, сталкиваются с кризисом отрасли: затраты растут, продажи падают, а электромобили из Китая выдавливают традиционных производителей.
С учетом плана сокращения бизнеса Volkswagen AG, Stellantis NV и Ford Motor их положение может еще больше ухудшиться. Так, французская Forvia SE, которая производит компоненты для упомянутых автогигантов, сокращает тысячи рабочих мест, поскольку их продукция становится неактуальной. Но и поставщики для европейских автомобилей, например, шведский производитель аккумуляторов Northvolt AB, задыхается из-за спада продаж и сокращения госсубсидий.
В этом году европейские производители комплектующих объявили о сокращении 53 тысяч рабочих мест, что больше, чем во время пандемии коронавируса. На фоне риска ухудшения торговых связей с США, высоких цен на энергоносители и евробюрократии будущий год выглядит не менее мрачным.
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"Автомобильная промышленность является одним из самых нестабильных секторов в мире", — сказал Эндрю Бергбаум, глобальный соруководитель автомобильной и промышленной практики в AlixPartners. "Производители замедляют работу и останавливают производственные линии, что оказывает глубокое влияние на базу поставок".