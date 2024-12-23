https://1prime.ru/20241223/avtomobil-853806850.html

Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля

Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля - 23.12.2024, ПРАЙМ

Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля

Жителям России нужно поторопиться с приобретением автомобиля и сделать это лучше до конца текущего года, заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор розничных... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:14+0300

2024-12-23T17:14+0300

2024-12-23T17:14+0300

экономика

авто

россия

авилон

покупка автомобиля

спрос на легковые авто

цены на легковые автомобили

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Жителям России нужно поторопиться с приобретением автомобиля и сделать это лучше до конца текущего года, заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.По его словам, конец года является одним из самых выгодных периодов для покупки машины, так возникает совокупность таких факторов, как сезонные поддержки дилеров, наличие у них цели по выполнению годовых планов, а также наличие на складах остатков, которые были закуплены ранее по более выгодному курсу.Петров отметил, что очередное увеличение размера утилизационного сбора с января приведет к еще большему росту цен на автомобили в 2025 году. Кроме того, он добавил, что в настоящее время почти все марки активно борются за покупателя, а одними из самых выгодных предложений сейчас есть на покупку BAIC X55, Jetour Dasing, X90, Seres, "Москвич 3", Hongqi HS5 и другие модели.

https://1prime.ru/20241223/nissan-853794903.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, авилон, покупка автомобиля, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили