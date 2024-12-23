Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/avtomobil-853806850.html
Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля
Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля - 23.12.2024, ПРАЙМ
Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля
Жителям России нужно поторопиться с приобретением автомобиля и сделать это лучше до конца текущего года, заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор розничных... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:14+0300
2024-12-23T17:14+0300
экономика
авто
россия
авилон
покупка автомобиля
спрос на легковые авто
цены на легковые автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Жителям России нужно поторопиться с приобретением автомобиля и сделать это лучше до конца текущего года, заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.По его словам, конец года является одним из самых выгодных периодов для покупки машины, так возникает совокупность таких факторов, как сезонные поддержки дилеров, наличие у них цели по выполнению годовых планов, а также наличие на складах остатков, которые были закуплены ранее по более выгодному курсу.Петров отметил, что очередное увеличение размера утилизационного сбора с января приведет к еще большему росту цен на автомобили в 2025 году. Кроме того, он добавил, что в настоящее время почти все марки активно борются за покупателя, а одними из самых выгодных предложений сейчас есть на покупку BAIC X55, Jetour Dasing, X90, Seres, "Москвич 3", Hongqi HS5 и другие модели.
https://1prime.ru/20241223/nissan-853794903.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, россия, авилон, покупка автомобиля, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, Авилон, покупка автомобиля, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили
17:14 23.12.2024
 
Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля

"Авилон" призвал россиян поторопиться с покупкой автомобиля до конца года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Жителям России нужно поторопиться с приобретением автомобиля и сделать это лучше до конца текущего года, заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
По его словам, конец года является одним из самых выгодных периодов для покупки машины, так возникает совокупность таких факторов, как сезонные поддержки дилеров, наличие у них цели по выполнению годовых планов, а также наличие на складах остатков, которые были закуплены ранее по более выгодному курсу.
Петров отметил, что очередное увеличение размера утилизационного сбора с января приведет к еще большему росту цен на автомобили в 2025 году.
Кроме того, он добавил, что в настоящее время почти все марки активно борются за покупателя, а одними из самых выгодных предложений сейчас есть на покупку BAIC X55, Jetour Dasing, X90, Seres, "Москвич 3", Hongqi HS5 и другие модели.
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В Россию начали поставлять Nissan Armada
12:04
 
ЭкономикаАвтоРОССИЯАвилонпокупка автомобиляспрос на легковые автоцены на легковые автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала