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Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля
Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля - 23.12.2024, ПРАЙМ
Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля
Жителям России нужно поторопиться с приобретением автомобиля и сделать это лучше до конца текущего года, заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор розничных... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:14+0300
2024-12-23T17:14+0300
2024-12-23T17:14+0300
экономика
авто
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авилон
покупка автомобиля
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Жителям России нужно поторопиться с приобретением автомобиля и сделать это лучше до конца текущего года, заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.По его словам, конец года является одним из самых выгодных периодов для покупки машины, так возникает совокупность таких факторов, как сезонные поддержки дилеров, наличие у них цели по выполнению годовых планов, а также наличие на складах остатков, которые были закуплены ранее по более выгодному курсу.Петров отметил, что очередное увеличение размера утилизационного сбора с января приведет к еще большему росту цен на автомобили в 2025 году. Кроме того, он добавил, что в настоящее время почти все марки активно борются за покупателя, а одними из самых выгодных предложений сейчас есть на покупку BAIC X55, Jetour Dasing, X90, Seres, "Москвич 3", Hongqi HS5 и другие модели.
https://1prime.ru/20241223/nissan-853794903.html
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авто, россия, авилон, покупка автомобиля, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, Авилон, покупка автомобиля, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили
Россиян призвали поторопиться с покупкой автомобиля
"Авилон" призвал россиян поторопиться с покупкой автомобиля до конца года
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Жителям России нужно поторопиться с приобретением автомобиля и сделать это лучше до конца текущего года, заявил в беседе с "Газетой.Ru"
директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
По его словам, конец года является одним из самых выгодных периодов для покупки машины, так возникает совокупность таких факторов, как сезонные поддержки дилеров, наличие у них цели по выполнению годовых планов, а также наличие на складах остатков, которые были закуплены ранее по более выгодному курсу.
Петров отметил, что очередное увеличение размера утилизационного сбора с января приведет к еще большему росту цен на автомобили в 2025 году.
Кроме того, он добавил, что в настоящее время почти все марки активно борются за покупателя, а одними из самых выгодных предложений сейчас есть на покупку BAIC X55, Jetour Dasing, X90, Seres, "Москвич 3", Hongqi HS5 и другие модели.
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