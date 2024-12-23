https://1prime.ru/20241223/avtomobilisty-853812996.html

Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге

Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге - 23.12.2024, ПРАЙМ

Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге

Московским автомобилистам следует быть внимательными на дороге из-за тумана, предупредил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T20:54+0300

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2024-12-23T20:54+0300

россия

москва

дорожное движение

туман

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Московским автомобилистам следует быть внимательными на дороге из-за тумана, предупредил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, туман с возможным образованием гололедицы продлится до завтрашнего утра. При этом видимость будет составлять до 700 метров. Дептранс отметил, что в связи с пограничными температурами в районе 0 градусов автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. В сообщении также сказано, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

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россия, москва, дорожное движение, туман