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Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге
Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге - 23.12.2024, ПРАЙМ
Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге
Московским автомобилистам следует быть внимательными на дороге из-за тумана, предупредил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T20:54+0300
2024-12-23T20:54+0300
2024-12-23T20:54+0300
россия
москва
дорожное движение
туман
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Московским автомобилистам следует быть внимательными на дороге из-за тумана, предупредил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, туман с возможным образованием гололедицы продлится до завтрашнего утра. При этом видимость будет составлять до 700 метров. Дептранс отметил, что в связи с пограничными температурами в районе 0 градусов автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. В сообщении также сказано, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.
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россия, москва, дорожное движение, туман
РОССИЯ, МОСКВА, дорожное движение, туман
Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге
Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Московским автомобилистам следует быть внимательными на дороге из-за тумана, предупредил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, туман с возможным образованием гололедицы продлится до завтрашнего утра. При этом видимость будет составлять до 700 метров.
Дептранс отметил, что в связи с пограничными температурами в районе 0 градусов автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.
В сообщении также сказано, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.
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