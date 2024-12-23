Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241223/drony-853801920.html
Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО
Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО - 23.12.2024, ПРАЙМ
Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО
Российские войска активно используют дроны для ударов по украинским городам, причем их количество в последние месяцы значительно увеличилось, пишет чешское... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:22+0300
2024-12-23T15:22+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дроны
пво
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российские войска активно используют дроны для ударов по украинским городам, причем их количество в последние месяцы значительно увеличилось, пишет чешское издание Seznam zprávy.Как отмечается, дроны применяются для изматывания украинской обороны. Аппараты используются для выставления для ПВО ложных целей и действуют на низких высотах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным украинской стороны, успешность ударов дронами невысока, но они создают значительные проблемы для сил ПВО.При этом дроны дешевле и легче производить, чем другие виды оружия. Изначально такие изделия предназначались для гражданских целей, но быстро адаптировались к военным условиям, и Украина быстро интегрировала гражданские дроны в свою оборону. Таким образом, гражданские технологии стали важным элементом импровизированной обороны.Дроны дешевле и легче уничтожить, чем пилотируемые самолеты — в сравнении с зенитными ракетами, которые стоят дорого, и запасы которых ограничены. Для борьбы с дронами Украина использует старые зенитные орудия и пулеметы. В перспективе новым дешевым средством ПВО может стать лазерное оружие.Кроме того, на Украине хорошо зарекомендовали себя установки Gepard и Skynex. Эти системы могут обезвредить различные цели, включая дроны. Однако с ними есть проблемы — системы Skynex и Gepard не производятся серийно для гражданских целей, не доступны в широком доступе и имеют высокую цену.Один Skynex защищает небольшой участок в радиусе нескольких километров. Для прикрытия фронта или тыла Украины потребуется много установок Skynex и Gepard. Украине нужно сотни или тысячи таких установок. Пока ВСУ получили лишь несколько десятков установок Gepard и несколько штук Skynex.Системы Skynex и Gepard не имеют гражданских аналогов. Их нельзя быстро приспособить и начать производить для военных целей. Таким образом, поиски приемлемых современных решений продолжаются.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241030/brla-852511019.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дроны, пво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, дроны, ПВО, ВСУ
15:22 23.12.2024
 
Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО

SZ: российские войска на Украине применяют дроны в беспрецедентных масштабах

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российские войска активно используют дроны для ударов по украинским городам, причем их количество в последние месяцы значительно увеличилось, пишет чешское издание Seznam zprávy.
Как отмечается, дроны применяются для изматывания украинской обороны. Аппараты используются для выставления для ПВО ложных целей и действуют на низких высотах.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По данным украинской стороны, успешность ударов дронами невысока, но они создают значительные проблемы для сил ПВО.
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
30 октября, 16:29
При этом дроны дешевле и легче производить, чем другие виды оружия. Изначально такие изделия предназначались для гражданских целей, но быстро адаптировались к военным условиям, и Украина быстро интегрировала гражданские дроны в свою оборону. Таким образом, гражданские технологии стали важным элементом импровизированной обороны.
Дроны дешевле и легче уничтожить, чем пилотируемые самолеты — в сравнении с зенитными ракетами, которые стоят дорого, и запасы которых ограничены. Для борьбы с дронами Украина использует старые зенитные орудия и пулеметы. В перспективе новым дешевым средством ПВО может стать лазерное оружие.
Кроме того, на Украине хорошо зарекомендовали себя установки Gepard и Skynex. Эти системы могут обезвредить различные цели, включая дроны. Однако с ними есть проблемы — системы Skynex и Gepard не производятся серийно для гражданских целей, не доступны в широком доступе и имеют высокую цену.
Один Skynex защищает небольшой участок в радиусе нескольких километров. Для прикрытия фронта или тыла Украины потребуется много установок Skynex и Gepard. Украине нужно сотни или тысячи таких установок. Пока ВСУ получили лишь несколько десятков установок Gepard и несколько штук Skynex.
Системы Skynex и Gepard не имеют гражданских аналогов. Их нельзя быстро приспособить и начать производить для военных целей. Таким образом, поиски приемлемых современных решений продолжаются.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАдроныПВОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала