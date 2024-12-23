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Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО
Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО - 23.12.2024, ПРАЙМ
Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО
Российские войска активно используют дроны для ударов по украинским городам, причем их количество в последние месяцы значительно увеличилось, пишет чешское... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:22+0300
2024-12-23T15:22+0300
2024-12-23T15:22+0300
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российские войска активно используют дроны для ударов по украинским городам, причем их количество в последние месяцы значительно увеличилось, пишет чешское издание Seznam zprávy.Как отмечается, дроны применяются для изматывания украинской обороны. Аппараты используются для выставления для ПВО ложных целей и действуют на низких высотах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным украинской стороны, успешность ударов дронами невысока, но они создают значительные проблемы для сил ПВО.При этом дроны дешевле и легче производить, чем другие виды оружия. Изначально такие изделия предназначались для гражданских целей, но быстро адаптировались к военным условиям, и Украина быстро интегрировала гражданские дроны в свою оборону. Таким образом, гражданские технологии стали важным элементом импровизированной обороны.Дроны дешевле и легче уничтожить, чем пилотируемые самолеты — в сравнении с зенитными ракетами, которые стоят дорого, и запасы которых ограничены. Для борьбы с дронами Украина использует старые зенитные орудия и пулеметы. В перспективе новым дешевым средством ПВО может стать лазерное оружие.Кроме того, на Украине хорошо зарекомендовали себя установки Gepard и Skynex. Эти системы могут обезвредить различные цели, включая дроны. Однако с ними есть проблемы — системы Skynex и Gepard не производятся серийно для гражданских целей, не доступны в широком доступе и имеют высокую цену.Один Skynex защищает небольшой участок в радиусе нескольких километров. Для прикрытия фронта или тыла Украины потребуется много установок Skynex и Gepard. Украине нужно сотни или тысячи таких установок. Пока ВСУ получили лишь несколько десятков установок Gepard и несколько штук Skynex.Системы Skynex и Gepard не имеют гражданских аналогов. Их нельзя быстро приспособить и начать производить для военных целей. Таким образом, поиски приемлемых современных решений продолжаются.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, украина, дроны, пво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, дроны, ПВО, ВСУ
Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО
SZ: российские войска на Украине применяют дроны в беспрецедентных масштабах
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ.
Российские войска активно используют дроны для ударов по украинским городам, причем их количество в последние месяцы значительно увеличилось, пишет чешское издание Seznam zprávy
.
Как отмечается, дроны применяются для изматывания украинской обороны. Аппараты используются для выставления для ПВО ложных целей и действуют на низких высотах.
По данным украинской стороны, успешность ударов дронами невысока, но они создают значительные проблемы для сил ПВО.
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
При этом дроны дешевле и легче производить, чем другие виды оружия. Изначально такие изделия предназначались для гражданских целей, но быстро адаптировались к военным условиям, и Украина быстро интегрировала гражданские дроны в свою оборону. Таким образом, гражданские технологии стали важным элементом импровизированной обороны.
Дроны дешевле и легче уничтожить, чем пилотируемые самолеты — в сравнении с зенитными ракетами, которые стоят дорого, и запасы которых ограничены. Для борьбы с дронами Украина использует старые зенитные орудия и пулеметы. В перспективе новым дешевым средством ПВО может стать лазерное оружие.
Кроме того, на Украине хорошо зарекомендовали себя установки Gepard и Skynex. Эти системы могут обезвредить различные цели, включая дроны. Однако с ними есть проблемы — системы Skynex и Gepard не производятся серийно для гражданских целей, не доступны в широком доступе и имеют высокую цену.
Один Skynex защищает небольшой участок в радиусе нескольких километров. Для прикрытия фронта или тыла Украины потребуется много установок Skynex и Gepard. Украине нужно сотни или тысячи таких установок. Пока ВСУ получили лишь несколько десятков установок Gepard и несколько штук Skynex.
Системы Skynex и Gepard не имеют гражданских аналогов. Их нельзя быстро приспособить и начать производить для военных целей. Таким образом, поиски приемлемых современных решений продолжаются.