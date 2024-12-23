https://1prime.ru/20241223/drony-853801920.html

Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО

Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО - 23.12.2024, ПРАЙМ

Создают проблемы. На Западе рассказали о новом российском оружии в зоне СВО

Российские войска активно используют дроны для ударов по украинским городам, причем их количество в последние месяцы значительно увеличилось, пишет чешское... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T15:22+0300

2024-12-23T15:22+0300

2024-12-23T15:22+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российские войска активно используют дроны для ударов по украинским городам, причем их количество в последние месяцы значительно увеличилось, пишет чешское издание Seznam zprávy.Как отмечается, дроны применяются для изматывания украинской обороны. Аппараты используются для выставления для ПВО ложных целей и действуют на низких высотах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным украинской стороны, успешность ударов дронами невысока, но они создают значительные проблемы для сил ПВО.При этом дроны дешевле и легче производить, чем другие виды оружия. Изначально такие изделия предназначались для гражданских целей, но быстро адаптировались к военным условиям, и Украина быстро интегрировала гражданские дроны в свою оборону. Таким образом, гражданские технологии стали важным элементом импровизированной обороны.Дроны дешевле и легче уничтожить, чем пилотируемые самолеты — в сравнении с зенитными ракетами, которые стоят дорого, и запасы которых ограничены. Для борьбы с дронами Украина использует старые зенитные орудия и пулеметы. В перспективе новым дешевым средством ПВО может стать лазерное оружие.Кроме того, на Украине хорошо зарекомендовали себя установки Gepard и Skynex. Эти системы могут обезвредить различные цели, включая дроны. Однако с ними есть проблемы — системы Skynex и Gepard не производятся серийно для гражданских целей, не доступны в широком доступе и имеют высокую цену.Один Skynex защищает небольшой участок в радиусе нескольких километров. Для прикрытия фронта или тыла Украины потребуется много установок Skynex и Gepard. Украине нужно сотни или тысячи таких установок. Пока ВСУ получили лишь несколько десятков установок Gepard и несколько штук Skynex.Системы Skynex и Gepard не имеют гражданских аналогов. Их нельзя быстро приспособить и начать производить для военных целей. Таким образом, поиски приемлемых современных решений продолжаются.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, украина, дроны, пво, всу