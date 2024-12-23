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"Сделать крепким орешком". ЕС готовится к переговорам по Украине

"Сделать крепким орешком". ЕС готовится к переговорам по Украине - 23.12.2024, ПРАЙМ

"Сделать крепким орешком". ЕС готовится к переговорам по Украине

Евросоюз готовится к переговорам о прекращении конфликта между Россией и Украиной, но при этом союзники не сомневаются, что Киеву придется отказаться от... | 23.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Евросоюз готовится к переговорам о прекращении конфликта между Россией и Украиной, но при этом союзники не сомневаются, что Киеву придется отказаться от территорий, пишет испанское издание El País.Киев требует от Европы и США "гарантий безопасности" для достижения "прочного мира". Приход избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом может придать импульс переговорам. При этом он не готов принять Украину в НАТО, но поддерживает ее.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ЕС нет единого мнения по поводу гарантий безопасности для Украины. Обсуждаются различные сценарии, включая членство Украины в НАТО и присутствие американских и европейских войск. Также возможны соглашения, исключающие членство Украины в НАТО, но предоставляющие гарантии от Вашингтона и европейских держав.Издание отмечает, что на Украине сложилась критическая ситуация. Зима выдается особенно тяжелой из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Россия добилась прогресса на фронте, Киеву не хватает солдат.ЕС обещает поддерживать Украину любой ценой, включая военную помощь.Трамп пообещал закончить конфликт за 24 часа, но его риторика не внушает оптимизма. Его назначенец на пост спецпредставителя генерал Кит Келлог поддерживает выделение Киеву новых пакетов вооружений и предоставление разрешения на атаки целей на российской территории. Европа пытается убедить Трампа, что выгодная для России сделка может склонить баланс в пользу президента Владимира Путина.Как отмечается в публикации, ЕС стремится сделать Украину "крепким орешком", который Кремлю будет сложно переварить. В частности, обсуждается увеличение военной поддержки и усиление противовоздушной обороны. При этом большинство стран считает, что нужно действовать постепенно, прежде чем направлять миротворческие силы.Членство Украины в НАТО было бы эффективной защитой, но этому решению существует сильная оппозиция. Рассматриваются другие варианты, такие как отправка европейских миротворцев и западного оружия.К тому же, ЕС находится не в самом лучшем положении из-за политических проблем во Франции и Германии, истощения запасов оружия, промышленности, нуждающейся в продуманной стратегии, и ограниченных бюджетов. Большинство стран считает, что надо действовать постепенно. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, "прежде чем направлять миротворческие силы, нужно добиться мира", отмечает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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