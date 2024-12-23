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В России поступит в продажу новый кроссовер KGM Torres

В России поступит в продажу новый кроссовер KGM Torres - 23.12.2024, ПРАЙМ

В России поступит в продажу новый кроссовер KGM Torres

В России поступит в продажу новый кроссовер KGM Torres, он будет представлен в трех комплектациях с передним и полным приводом, пишут "Известия" со ссылкой на... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T13:42+0300

2024-12-23T13:42+0300

2024-12-23T13:42+0300

авто

ssangyong motor

кроссовер

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В России поступит в продажу новый кроссовер KGM Torres, он будет представлен в трех комплектациях с передним и полным приводом, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение компании-дистрибьютора "Рэкс Моторс".Продажи начнутся в первом квартале 2025 года. Это будет первой моделью марки в новом дизайнерском стиле. Выпуск автомобилей ведется в Южной Корее.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУ машины безальтернативный 1,5-литровый двигатель мощностью 163 лошадиных сил, шестиступенчатый "автомат" Aisin. Есть теплые опции: подогрев боковых зеркал, рулевого колеса, передних и задних сидений.Кабина оснащена двумя 12,3-дюймовыми экранами, русифицированной мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Google Android Auto. В салоне кожаная обивка кресел с вентиляцией и электрорегулировкой. Есть беспроводная зарядка для смартфона, бесключевой доступ, электрический стояночный тормоз и электропривод багажника.В максимальной комплектации модели — восемь подушек безопасности. Имеется система экстренного торможения, функция удержания в полосе, а также система управления дальним светом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, ssangyong motor, кроссовер