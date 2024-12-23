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Россиянам показали на примере Chevrolet Niva, как победить коррозию - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам показали на примере Chevrolet Niva, как победить коррозию
Россиянам показали на примере Chevrolet Niva, как победить коррозию - 23.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам показали на примере Chevrolet Niva, как победить коррозию
Эксперты журнала "За рулем" показали на примере выпущенного в 2013 году автомобиля Chevrolet Niva, как справиться с коррозией. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T14:26+0300
2024-12-23T15:01+0300
авто
легковые автомобилии
коррозия
плановая профилактика
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" показали на примере выпущенного в 2013 году автомобиля Chevrolet Niva, как справиться с коррозией.Для проведения эксперимента они взяли редакционную машину, пробег которой превысил 190 тысяч километров. В основном на ней ездили в Московской и Самарской областях. Дополнительный антикор для кузова при этом не использовали. Кузов окрашен металликом поверх катафорезного грунта, но без цинковой защиты. На нем образовалась поверхностная ржавчина от которой еще можно избавиться.Очень плохо выглядел капот. С помощью дефлектора удалось сделать так, чтобы ржавчина быстро ушла. Отмечается, что у некоторых моделей авто задний бампер упирается в крыло, что становится причиной образования ржавчины на стыке. Эксперты издания порекомендовали решать данную проблему заранее.В ходе эксперимента стало известно, что под уплотнителем дверей скопилось много грязи и всегда сыро. Эксперты порекомендовали периодически заниматься гигиеной и обработкой поверхностей проникающим составом для скрытых полостей. Кроме того, выяснилось, что нижние резиновые уплотнители дверей протирают краску в дверном проеме и во избежание этого можно заранее наклеивать специальную пленку.
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авто, легковые автомобилии, коррозия, плановая профилактика
Авто, легковые автомобилии, Коррозия, плановая профилактика
14:26 23.12.2024 (обновлено: 15:01 23.12.2024)
 
Россиянам показали на примере Chevrolet Niva, как победить коррозию

Эксперты "ЗР" показали как победить коррозию на примере Chevrolet Niva 2013 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковский международный автомобильный салон 2014
Московский международный автомобильный салон 2014 - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" показали на примере выпущенного в 2013 году автомобиля Chevrolet Niva, как справиться с коррозией.
Для проведения эксперимента они взяли редакционную машину, пробег которой превысил 190 тысяч километров. В основном на ней ездили в Московской и Самарской областях. Дополнительный антикор для кузова при этом не использовали. Кузов окрашен металликом поверх катафорезного грунта, но без цинковой защиты. На нем образовалась поверхностная ржавчина от которой еще можно избавиться.
Очень плохо выглядел капот. С помощью дефлектора удалось сделать так, чтобы ржавчина быстро ушла.
Отмечается, что у некоторых моделей авто задний бампер упирается в крыло, что становится причиной образования ржавчины на стыке. Эксперты издания порекомендовали решать данную проблему заранее.
В ходе эксперимента стало известно, что под уплотнителем дверей скопилось много грязи и всегда сыро. Эксперты порекомендовали периодически заниматься гигиеной и обработкой поверхностей проникающим составом для скрытых полостей.
Кроме того, выяснилось, что нижние резиновые уплотнители дверей протирают краску в дверном проеме и во избежание этого можно заранее наклеивать специальную пленку.
Светофор - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
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