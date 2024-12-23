https://1prime.ru/20241223/kreditovanie-853810859.html

ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России

ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России - 23.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России

Российские банки в ноябре нарастили корпоративное кредитование по сравнению с октябрем на 0,8%, розничное – на 0,3%, говорится в информационно-аналитическом... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T19:04+0300

2024-12-23T19:04+0300

2024-12-23T19:04+0300

банк россии

россия

корпоративное кредитование

розничное кредитование

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские банки в ноябре нарастили корпоративное кредитование по сравнению с октябрем на 0,8%, розничное – на 0,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре". "Корпоративный портфель увеличился на 0,7 триллиона рублей (0,8%), что в 2,8 раза меньше показателя октября (1,9 триллиона рублей, +2,3%), но соответствует среднему историческому уровню за 2018-2021 годы", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что увеличились только рублевые кредиты (1,1 триллиона рублей, +1,5%), тогда как валютные сократились (0,4 триллиона рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с октябрем - до 37,4 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241223/tsb-853808000.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, корпоративное кредитование, розничное кредитование