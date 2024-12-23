https://1prime.ru/20241223/kreditovanie-853810859.html
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России - 23.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России
Российские банки в ноябре нарастили корпоративное кредитование по сравнению с октябрем на 0,8%, розничное – на 0,3%, говорится в информационно-аналитическом... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T19:04+0300
2024-12-23T19:04+0300
2024-12-23T19:04+0300
банк россии
россия
корпоративное кредитование
розничное кредитование
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские банки в ноябре нарастили корпоративное кредитование по сравнению с октябрем на 0,8%, розничное – на 0,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре". "Корпоративный портфель увеличился на 0,7 триллиона рублей (0,8%), что в 2,8 раза меньше показателя октября (1,9 триллиона рублей, +2,3%), но соответствует среднему историческому уровню за 2018-2021 годы", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что увеличились только рублевые кредиты (1,1 триллиона рублей, +1,5%), тогда как валютные сократились (0,4 триллиона рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с октябрем - до 37,4 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20241223/tsb-853808000.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпоративное кредитование, розничное кредитование
Банк России, РОССИЯ, корпоративное кредитование, розничное кредитование
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России
ЦБ: корпоративное кредитование в ноябре выросло на 0,8%, розничное — на 0,3%
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские банки в ноябре нарастили корпоративное кредитование по сравнению с октябрем на 0,8%, розничное – на 0,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре".
"Корпоративный портфель увеличился на 0,7 триллиона рублей (0,8%), что в 2,8 раза меньше показателя октября (1,9 триллиона рублей, +2,3%), но соответствует среднему историческому уровню за 2018-2021 годы", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что увеличились только рублевые кредиты (1,1 триллиона рублей, +1,5%), тогда как валютные сократились (0,4 триллиона рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли.
Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с октябрем - до 37,4 триллиона рублей.
ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий