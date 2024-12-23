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ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241223/kreditovanie-853810859.html
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России - 23.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России
Российские банки в ноябре нарастили корпоративное кредитование по сравнению с октябрем на 0,8%, розничное – на 0,3%, говорится в информационно-аналитическом... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T19:04+0300
2024-12-23T19:04+0300
банк россии
россия
корпоративное кредитование
розничное кредитование
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские банки в ноябре нарастили корпоративное кредитование по сравнению с октябрем на 0,8%, розничное – на 0,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре". "Корпоративный портфель увеличился на 0,7 триллиона рублей (0,8%), что в 2,8 раза меньше показателя октября (1,9 триллиона рублей, +2,3%), но соответствует среднему историческому уровню за 2018-2021 годы", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что увеличились только рублевые кредиты (1,1 триллиона рублей, +1,5%), тогда как валютные сократились (0,4 триллиона рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с октябрем - до 37,4 триллиона рублей.
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россия, корпоративное кредитование, розничное кредитование
Банк России, РОССИЯ, корпоративное кредитование, розничное кредитование
19:04 23.12.2024
 
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в России

ЦБ: корпоративное кредитование в ноябре выросло на 0,8%, розничное — на 0,3%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские банки в ноябре нарастили корпоративное кредитование по сравнению с октябрем на 0,8%, розничное – на 0,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре".
"Корпоративный портфель увеличился на 0,7 триллиона рублей (0,8%), что в 2,8 раза меньше показателя октября (1,9 триллиона рублей, +2,3%), но соответствует среднему историческому уровню за 2018-2021 годы", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что увеличились только рублевые кредиты (1,1 триллиона рублей, +1,5%), тогда как валютные сократились (0,4 триллиона рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли.
Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с октябрем - до 37,4 триллиона рублей.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий
17:33
 
Банк РоссииРОССИЯкорпоративное кредитованиерозничное кредитование
 
 
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