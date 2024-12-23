https://1prime.ru/20241223/kurs-853807382.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 декабря

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 декабря - 23.12.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 декабря

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 16,43 копейки, до 13,8254 рубля, курс доллара - на 72,95 копейки, до 101,6143 рубля,... | 23.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 16,43 копейки, до 13,8254 рубля, курс доллара - на 72,95 копейки, до 101,6143 рубля, курс евро - на 1,2932 рубля, до 105,2512 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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