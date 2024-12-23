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Кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса
Кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса - 23.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса
Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, комплекс мероприятий оценивается в 82 миллиарда рублей, рассказал... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T14:55+0300
2024-12-23T14:55+0300
экономика
россия
кузбасс
правительство рф
программа
развитие
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КЕМЕРОВО, 23 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, комплекс мероприятий оценивается в 82 миллиарда рублей, рассказал во время прямой линии с жителями региона губернатор Илья Середюк. По словам главы региона, программа социально-экономического развития Кузбасса рассчитанная до 2024 года, с 51 миллиарда на старте увеличилась до 94 миллиардов, в 1,9 раза. В рамках этой программы в регионе были построены больница в Междуреченске, Северо-Западный обход города Кемерово, первый этап взлетно-посадочной полосы аэропорта Кемерово. "В пятницу минувшей недели председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин утвердил и подписал распоряжением правительства программу для Кузбасса по развитию до 2030 года... Сложности с бюджетом есть не только сейчас в регионе, но и целом в Российской Федерации, но нам удалось сформировать эту программу, и на сегодняшний день комплекс мероприятий, предусмотренный в этой программе, оценивается в размере 82 миллиардов рублей", – сказал Илья Середюк. Он уточнил, что основными направлениями новой программы станут продолжение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы города Кемерово, строительство взлетно-посадочной полосы в Шерегеше. "Мы ведем проектирование за счет внебюджетных источников, за счет инвесторов, и в первом полугодии 2025 года проект будет готов, а мы уже строчку под это выбиваем и зафиксировали в этой программе на строительство, начиная с 2027 года. То есть, появилось конкретное наполнение по этому направлению. Что касается Шерегеша, мы заложили туда средства, в программу, по продолжению работ строительства инженерной инфраструктуры", – сказал Середюк. В программе предусмотрено создание инфраструктуры инженерных сетей особой экономической зоны "Кузбасс", строительство второй очереди кузбасского технопарка, средства на поддержку малого и среднего бизнеса в части субсидирования. Также программа предусматривает средства на ремонт и строительство общежитий для кузбасских вузов и учебных мастерских.
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россия, кузбасс, правительство рф, программа, развитие
Экономика, РОССИЯ, КУЗБАСС, Правительство РФ, программа, развитие
14:55 23.12.2024
 
Кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса

Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 г

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк% Стенд Кемеровской области на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
% Стенд Кемеровской области на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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КЕМЕРОВО, 23 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, комплекс мероприятий оценивается в 82 миллиарда рублей, рассказал во время прямой линии с жителями региона губернатор Илья Середюк.
По словам главы региона, программа социально-экономического развития Кузбасса рассчитанная до 2024 года, с 51 миллиарда на старте увеличилась до 94 миллиардов, в 1,9 раза. В рамках этой программы в регионе были построены больница в Междуреченске, Северо-Западный обход города Кемерово, первый этап взлетно-посадочной полосы аэропорта Кемерово.
"В пятницу минувшей недели председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин утвердил и подписал распоряжением правительства программу для Кузбасса по развитию до 2030 года... Сложности с бюджетом есть не только сейчас в регионе, но и целом в Российской Федерации, но нам удалось сформировать эту программу, и на сегодняшний день комплекс мероприятий, предусмотренный в этой программе, оценивается в размере 82 миллиардов рублей", – сказал Илья Середюк.
Он уточнил, что основными направлениями новой программы станут продолжение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы города Кемерово, строительство взлетно-посадочной полосы в Шерегеше.
"Мы ведем проектирование за счет внебюджетных источников, за счет инвесторов, и в первом полугодии 2025 года проект будет готов, а мы уже строчку под это выбиваем и зафиксировали в этой программе на строительство, начиная с 2027 года. То есть, появилось конкретное наполнение по этому направлению. Что касается Шерегеша, мы заложили туда средства, в программу, по продолжению работ строительства инженерной инфраструктуры", – сказал Середюк.
В программе предусмотрено создание инфраструктуры инженерных сетей особой экономической зоны "Кузбасс", строительство второй очереди кузбасского технопарка, средства на поддержку малого и среднего бизнеса в части субсидирования. Также программа предусматривает средства на ремонт и строительство общежитий для кузбасских вузов и учебных мастерских.
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