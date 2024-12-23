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Skoda и Volkswagen отзывают машины в РФ из-за проблем с топливной системой

Skoda и Volkswagen отзывают машины в РФ из-за проблем с топливной системой - 23.12.2024, ПРАЙМ

Skoda и Volkswagen отзывают машины в РФ из-за проблем с топливной системой

ООО "АГР", официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за неисправности топливной системы, сообщил Росстандарт. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T19:40+0300

2024-12-23T19:40+0300

2024-12-23T19:40+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ООО "АГР", официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за неисправности топливной системы, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежит 31741 автомобиль Skoda Rapid и 23943 автомобиля Volkswagen Polo, реализованных в период с 2014 по 2023 годы… при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35°C), возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей", - говорится в сообщении. В Росстандарте уточнили, что на автомобилях будет установлен кабель заземления топливного фильтра, а время установки займет 30 минут на одну машину. Работы будут осуществляться бесплатно. Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "АГР" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. "Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в агентстве.

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россия, авто, skoda, volkswagen