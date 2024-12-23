https://1prime.ru/20241223/minfin-853806465.html
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам - 23.12.2024, ПРАЙМ
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам
Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 24... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:03+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 24 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 24 миллиарда рублей (эквивалент 234,8 миллиона долларов США), сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://1prime.ru/20241206/minfin-853400031.html
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, МИНФИН
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 24 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 24 миллиарда рублей (эквивалент 234,8 миллиона долларов США), сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов