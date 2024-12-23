https://1prime.ru/20241223/nissan-853794903.html

В Россию начали поставлять Nissan Armada

В Россию начали поставлять Nissan Armada - 23.12.2024, ПРАЙМ

В Россию начали поставлять Nissan Armada

Российские автодилеры начали поставки Nissan Armada, ранее известного как Nissan Patrol, автомобиль доступен в Москве по цене 9,7 миллиона рублей, пишет издание | 23.12.2024, ПРАЙМ

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авто

nissan

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российские автодилеры начали поставки Nissan Armada, ранее известного как Nissan Patrol, автомобиль доступен в Москве по цене 9,7 миллиона рублей, пишет издание Speedme.Ru.Под капотом находится 5,6-литровый бензиновый V8 мощностью 400 лошадиных сил. Силовая установка работает с семиступенчатой автоматической коробкой передач и задними колёсами. Автомобиль оснащен светодиодными фарами, фирменными задними фонарями и массивной хромированной решёткой радиатора.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСалон выполнен из премиальных материалов: кожаные сиденья, прошитое рулевое колесо, передние кресла с электрорегулировкой и подогревом. Предусмотрены камера заднего вида, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль.Длина машины составляет 5306 миллиметров, ширина — 2029 миллиметров, высота — 1925 миллиметров. Колёсная база — 3076 миллиметров, салон рассчитан на три ряда сидений. Второй ряд может быть выполнен как трехместный диван или с двумя раздельными капитанскими креслами.В декабре 2024 года начнутся продажи обновленной версии Nissan Armada 2025 модельного года. Новый рестайлинг обещает технологические улучшения и освеженный дизайн. Вероятно, эта версия также станет доступна российским покупателям в ближайшее время, отмечает издание.

https://1prime.ru/20241223/avtovaz-853792867.html

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авто, nissan