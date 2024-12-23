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Венгрия заинтересована в покупке НПЗ "Лукойл" в Бургасе, заявили в Болгарии - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Венгрия заинтересована в покупке НПЗ "Лукойл" в Бургасе, заявили в Болгарии
Венгрия заинтересована в покупке НПЗ "Лукойл" в Бургасе, заявили в Болгарии - 23.12.2024, ПРАЙМ
Венгрия заинтересована в покупке НПЗ "Лукойл" в Бургасе, заявили в Болгарии
Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов подтвердил, что венгерская нефтегазовая компания MOL заинтересована в приобретении НПЗ "Лукойл" в Бургасе, передает | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:56+0300
2024-12-23T17:56+0300
экономика
болгария
венгрия
нпз
лукойл
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов подтвердил, что венгерская нефтегазовая компания MOL заинтересована в приобретении НПЗ "Лукойл" в Бургасе, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). Газета Financial Times в ноябре утверждала, что "Лукойл" планирует до конца года продать свой нефтеперерабатывающий завод в Болгарии катарско-британскому консорциуму Oryx Global. Малинов тогда заявил, что власти страны не уведомлены о потенциальной сделке. В среду, отвечая на вопрос, будет ли венгерская MOL одним из претендентов на НПЗ, как сообщают СМИ, глава минэнерго заявил, что "болгарское государство внимательно следит" за этим процессом. Министр также коснулся визита в Софию главы МИД Венгрии Петера Сийярто в начале декабря. "Венгерская сторона заявила, что такой интерес есть, и венгерская компания является одним из участников процесса подачи предложений на покупку контрольного пакета акций НПЗ", - сказал Малинов. В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
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болгария, венгрия, нпз, лукойл
Экономика, БОЛГАРИЯ, ВЕНГРИЯ, НПЗ, Лукойл
17:56 23.12.2024
 
Венгрия заинтересована в покупке НПЗ "Лукойл" в Бургасе, заявили в Болгарии

Минэнерго Болгарии: в Венгрии заинтересованы в покупке НПЗ "Лукойл" в Бургасе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" "Лукойл"
 Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов подтвердил, что венгерская нефтегазовая компания MOL заинтересована в приобретении НПЗ "Лукойл" в Бургасе, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Газета Financial Times в ноябре утверждала, что "Лукойл" планирует до конца года продать свой нефтеперерабатывающий завод в Болгарии катарско-британскому консорциуму Oryx Global. Малинов тогда заявил, что власти страны не уведомлены о потенциальной сделке.
В среду, отвечая на вопрос, будет ли венгерская MOL одним из претендентов на НПЗ, как сообщают СМИ, глава минэнерго заявил, что "болгарское государство внимательно следит" за этим процессом.
Министр также коснулся визита в Софию главы МИД Венгрии Петера Сийярто в начале декабря.
"Венгерская сторона заявила, что такой интерес есть, и венгерская компания является одним из участников процесса подачи предложений на покупку контрольного пакета акций НПЗ", - сказал Малинов.
В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
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