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ВС России нанесли удары по Староконстантинову и Миргороду - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России нанесли удары по Староконстантинову и Миргороду
ВС России нанесли удары по Староконстантинову и Миргороду - 23.12.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по Староконстантинову и Миргороду
Российские военные нанесли удары в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, при этом один пришелся по складам и месту, часто посещаемому... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T12:55+0300
2024-12-23T12:59+0300
спецоперация на украине
украина
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ДОНЕЦК, 23 дек - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удары в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, при этом один пришелся по складам и месту, часто посещаемому украинскими военнослужащими, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги. Лебедев сообщил, что по городу Староконстантинов нанесли серию ударов из трех частей. "В 3:00 ночи 23 декабря агентура сопротивления зафиксировала мощный взрыв со стороны ж/д станции "Староконстантинов II", примыкающей к военному аэродрому. В 3:35 был слышен еще один взрыв со стороны аэродрома", - отметил Лебедев.По его словам, представители Сопротивления даже утром видели задымление в направлении технико-эксплуатационной части.Лебедев добавил, что в последние дни там были замечены хвосты самолетов, но определить их принадлежность не удалось. "Третий удар случился в 4:45 утра. Взрыв был в стороне ж/д станции "Староконстантинов I", в месте расположении складов и кафе "Ты+Я", известном иностранными посетителями и их бандеровскими коллегами в высоком звании", - сказал представитель подполья. Он добавил, что третий взрыв сопровождался долгой детонацией. Затем к месту направилось много "скорых". Микрорайоны "Болгарский городок" и "Октябрьский городок" полностью перекрыты, СБУ осуществляет поквартирный обход.Кроме того, Лебедев сообщил, что вечером 22 декабря была произведена атака по действующему военному аэродрому в Миргороде Полтавской области."Город Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Удар был нанесен в 20.50 вечером 22 декабря... Взрыв был громкий", - отметил он.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
12:55 23.12.2024 (обновлено: 12:59 23.12.2024)
 
ВС России нанесли удары по Староконстантинову и Миргороду

Подполье сообщило об ударах по Староконстантинову и Миргороду на Украине

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ДОНЕЦК, 23 дек - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удары в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, при этом один пришелся по складам и месту, часто посещаемому украинскими военнослужащими, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.
Лебедев сообщил, что по городу Староконстантинов нанесли серию ударов из трех частей.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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"В 3:00 ночи 23 декабря агентура сопротивления зафиксировала мощный взрыв со стороны ж/д станции "Староконстантинов II", примыкающей к военному аэродрому. В 3:35 был слышен еще один взрыв со стороны аэродрома", - отметил Лебедев.
По его словам, представители Сопротивления даже утром видели задымление в направлении технико-эксплуатационной части.
Лебедев добавил, что в последние дни там были замечены хвосты самолетов, но определить их принадлежность не удалось. "Третий удар случился в 4:45 утра. Взрыв был в стороне ж/д станции "Староконстантинов I", в месте расположении складов и кафе "Ты+Я", известном иностранными посетителями и их бандеровскими коллегами в высоком звании", - сказал представитель подполья.
Он добавил, что третий взрыв сопровождался долгой детонацией. Затем к месту направилось много "скорых". Микрорайоны "Болгарский городок" и "Октябрьский городок" полностью перекрыты, СБУ осуществляет поквартирный обход.
Кроме того, Лебедев сообщил, что вечером 22 декабря была произведена атака по действующему военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.
"Город Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Удар был нанесен в 20.50 вечером 22 декабря... Взрыв был громкий", - отметил он.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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