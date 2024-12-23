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В Госдуму внесли проект о периоде охлаждения по потребительским кредитам

В Госдуму внесли проект о периоде охлаждения по потребительским кредитам - 23.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о периоде охлаждения по потребительским кредитам

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о введении... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T23:19+0300

2024-12-23T23:19+0300

2024-12-23T23:20+0300

экономика

россия

госдума

потребительский кредит

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о введении периода охлаждения по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от финансовых мошенников, следует из базы данных нижней палаты парламента. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил о необходимости введения периода охлаждения по кредитам: от 50 тысяч рублей – хотя бы на несколько часов, а от 200 тысяч рублей – на несколько дней. Опрошенные РИА Новости эксперты и крупные банки считают, что это поможет бороться с мошенничеством, дав возможность заемщику обдумать решение, а банку - получить дополнительную информацию. Законопроект обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с отсрочкой минимум 4 часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей. "Это даст человеку время на раздумье – практика показывает, что через определенное время жертва выходит из "гипнотического состояния", навязанного мошенниками", - поясняет Аксаков в своем Telegram-канале. При этом Банк России сможет менять требования к периоду охлаждения или вовсе не устанавливать его для добросовестных кредиторов, которые эффективно реализовывают антифрод-мероприятия, отметил он. Кроме того, кредитные организации будут обязаны ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты. В пояснительной записке это объясняется тем, что "такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам". Законопроект также вводит требование об обмене информацией между кредиторами (банками и МФО) и бюро кредитных историй в онлайн-режиме. В рамках такого обмена кредитор будет обязан в онлайн-режиме передавать (запрашивать) и учитывать определенный перечень информации из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Помимо этого, законопроект предусматривает, что МФО смогут перечислять денежные средства лишь при условии, что сведения о заемщике и получателе денег совпадают. МФО также должны будут разработать внутренние документы, предусматривающие мероприятия по борьбе с мошенничеством, в том числе заключением договоров потребительского займа без согласия граждан. В целях более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками МФО также получат доступ к базе данных ЦБ о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиента.

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россия, госдума, потребительский кредит