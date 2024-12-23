Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241223/putin-853795384.html
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине - 23.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с посетившим Москву словацким премьер-министром Робертом Фицо изложил свое видение ситуации на Украине и хода | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T12:29+0300
2024-12-23T12:29+0300
спецоперация на украине
владимир путин
роберт фицо
словакия
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853784170_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_bfca1bd6240b340f4daf74af39b596eb.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с посетившим Москву словацким премьер-министром Робертом Фицо изложил свое видение ситуации на Украине и хода специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, двум лидерам удалось побеседовать на тему двусторонних отношений, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Также стороны обменялись мнениями по украинской проблеме. "Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции, которую проводит Россия", - отметил представитель Кремля.
https://1prime.ru/20241223/energetika-853795231.html
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853784170_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_6945379a6b81e336c119b26b3cb103df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, роберт фицо, словакия, украина, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
12:29 23.12.2024
 
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине

Песков: Путин на переговорах с Фицо рассказал свое видение ситуации на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с посетившим Москву словацким премьер-министром Робертом Фицо изложил свое видение ситуации на Украине и хода специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, двум лидерам удалось побеседовать на тему двусторонних отношений, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии.
Также стороны обменялись мнениями по украинской проблеме. "Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции, которую проводит Россия", - отметил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо
12:17
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинРоберт ФицоСЛОВАКИЯУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала