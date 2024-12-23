https://1prime.ru/20241223/putin-853795384.html
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине - 23.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с посетившим Москву словацким премьер-министром Робертом Фицо изложил свое видение ситуации на Украине и хода | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T12:29+0300
2024-12-23T12:29+0300
2024-12-23T12:29+0300
спецоперация на украине
владимир путин
роберт фицо
словакия
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россия
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с посетившим Москву словацким премьер-министром Робертом Фицо изложил свое видение ситуации на Украине и хода специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, двум лидерам удалось побеседовать на тему двусторонних отношений, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Также стороны обменялись мнениями по украинской проблеме. "Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции, которую проводит Россия", - отметил представитель Кремля.
https://1prime.ru/20241223/energetika-853795231.html
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владимир путин, роберт фицо, словакия, украина, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине
Песков: Путин на переговорах с Фицо рассказал свое видение ситуации на Украине
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с посетившим Москву словацким премьер-министром Робертом Фицо изложил свое видение ситуации на Украине и хода специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, двум лидерам удалось побеседовать на тему двусторонних отношений, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии.
Также стороны обменялись мнениями по украинской проблеме. "Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции, которую проводит Россия", - отметил представитель Кремля.
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо